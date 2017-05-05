Обзор Sony α6500: беззеркальная камера с быстрым автофокусом

Sony α6500 — это беззеркальный аппарат с матрицей APS-C. Модель воплощает эволюцию популярного семейства NEX. Камеры этой линейки стали первыми, получившими байонетное крепление E. Приставка NEX в названии фотоаппаратов Sony уже не используется, пришедшие на смену модели называются α5000, α6000, α6300. Sony α6500 — последнее звено в этой цепи. Интересной модель стала благодаря встроенной 5-осевой оптической стабилизации изображения SteadyShot, отличной системе фокусировки 4D FOCUS, возможности снимать видео с разрешением 4k и наличию сенсорного экрана.

Дизайн и эргономичность

Корпус камеры сделан из магниевого сплава, она обладает защитой от пыли и влаги — это обеспечивает прочность, надежность и работоспособность устройства в сложных условиях окружающей среды. Дождь этому аппарату не страшен, но купание в водоеме он может не пережить. При первом взгляде на устройство сразу узнаются фамильные черты беззеркальных камер Sony — рубленные грани корпуса и небольшие габариты. Какие-либо эффектные и стилевые элементы отсутствуют. Размеры α6500 — 120,0×66,9×53,3 мм, а вес — 453 г.

На передней панели можно найти: замок байонета, кнопку отсоединения объектива,

лампочку таймера Автоспуска/Подсветки АФ, прорези для микрофона и хват с прорезиненной накладкой. Перед приездом на тест α6500, я был уверен, что такая кроха будет неудобно ложиться в руку, но опасения не оправдались. Хват хотя и небольшой, но достаточно удобный — кисть при удержании чувствует себя уверенно. Рукоять достаточно точно соответствует контурам руки, фалангам пальцев есть куда спрятаться. Острые грани корпуса поначалу немного раздражают, но это с непривычки, через несколько дней эксплуатации тактильно к такой грубости привыкаешь.

Сверху расположены: многоинтерфейсный разъем для аксессуаров, встроенная вспышка, диск выбора режимов, диск управления, две пользовательские кнопки, кнопка затвора с рычажком Включателя/Выключателя питания.

Справа — метка NFC и кнопка записи видео. Ее немного утопили в корпус и сделали плосковатой. Причиной такого неудобного решения послужило то, что место расположения находится в зоне риска и ее можно случайно задействовать, прижав ладонь к хвату. Отклик кнопки слабо ощущается и приходится проверять себя, ориентируясь на красный индикатор записи. Это неудобство можно решить, наделив функцией записи одну из пользовательских кнопок, на верхней панели.

На противоположном конце разместился отсек для интерфейсных разъемов. Под заглушкой находятся: разъем Micro USB, индикатор зарядки, Micro HDMI и гнездо для внешнего микрофона. К недостаткам можно отнести отсутствие выхода на наушники, что было бы полезно для тех, кто снимает видео и привык контролировать качество поступающего сигнала, но на практике такая возможность нужна далеко не всем.

Тыльная сторона встречает множеством элементов, основная их часть расположена справа. Здесь находятся: кнопки поднятия вспышки, меню, режима Fn, воспроизведения, настраиваемая пользовательская кнопка с функцией удаления при просмотре, рычажок переключения режимов AF/MF/AEL, многофункциональное колесико управления и встроенная в него центральная кнопка. Основную площадь задней панели занимает наклонный сенсорный ЖК-экран. В ее левом верхнем углу установлен электронный OLED-видоискатель. Ко всем органам управления, при желании, можно добраться пальцами удерживающей руки. Некоторые элементы на вид хоть и маленькие, но тактильно распознаются и имеют четкий отклик без ложных срабатываний, кроме, как уже упоминалось, кнопки записи.

В нижней части корпуса — совмещенный отсек для батареи и слота карты памяти формата SD. Жаль, что не нашли места для картоприемника сбоку, для замены карты придется снимать камеру со штатива, что создаст определенные неудобства. Крышка отсека аккумулятора и карты памяти имеет выход для адаптера переменного тока, обеспечивающего постоянное питание для фотокамеры. Рядом с шарниром крышки отсека находится индикатор доступа. Ближе к центру, на достаточном расстоянии от шахты расположилось отверстие гнезда для штатива, при использовании площадок доступ к аккумулятору будет открытым.

Дисплей

Наклонный ЖК-экран с диагональю 3 дюйма и разрешением 921 600 точек. Он отклоняется только по вертикали, на 90 градусов вверх и на 40 градусов вниз. Это не самое удачное решение, куда более функциональней выглядит система поворота которую используют в своих камерах конкуренты. В первую очередь это расстроит тех, кто будет использовать камеру для записи видеоблогов. Стоит также учесть, что могут возникнуть неудобства при работе со штативом, выступ площадки будет мешать наклону экрана.

Впервые в камерах α-серии присутствует сенсорная панель, но, к сожалению, с урезанной функциональностью. Ее можно использовать только для фокусировки, увеличения изображения при просмотре и в процессе установки дополнительных приложений. Яркость экрана настраивается, но даже максимального значения иногда недостаточно в ясную погоду. Для таких случаев разработчики добавили режим «Солнечная погода», который усиливает подсветку дисплея на несколько ступеней выше максимального значения. Конечно, это заметно скажется на автономности, но в ситуации, когда видоискателем пользоваться неудобно, эта опция пригодится. Без ложки дегтя тут не обошлось, яркость в режимах видеосъемки с высоким битрейтом снижается до низкого значения и повысить ее нельзя. Снимающим видео с высоким качеством при ярком солнце — придется несладко.

Видоискатель

Аппарат снабдили усовершенствованным электронным OLED-видоискателем с разрешением 2,36 Мп и охватом поля зрения 100%. Он оснащен функцией автоматической корректировки яркости. Частоту обновления экрана видоискателя можно увеличить до 120 кадров в секунду — это позволяет без проблем следить даже за быстро движущимися объектами и приближает общую производительность к уровню оптического видоискателя. Высокая частота обновления сохраняется даже в условиях низкой освещенности, что упрощает кадрирование при съемке ночью.

Наглазник имеет удобную резиновую накладку. При желании его можно снять — это сделает камеру компактней, для перевозки, к примеру.

Настройки

Структуру меню удобной назвать тяжело, над этим Sony нужно поработать. Но, справедливости ради, стоит отметить, что этот недостаток перекрывается широкими возможностями кастомизации. В настройках, десяти функциональным кнопкам, а это немало, можно присвоить в общей сложности 68 функций, что обеспечивает быстрый доступ к часто используемым опциям управления. Уделив некоторое время настройкам, вам не придется часто возвращаться к запутанному меню.

Закладка «Память» позволяет зарегистрировать до 6 часто используемых режимов камеры. Два из них, для оперативного доступа, вынесены на диск переключения режимов и обозначены, как 1 и 2.

Кнопка Fn выводит на экран меню быстрого доступа двенадцать параметров (которые, опять же, можно менять под свои нужды). В настройках есть вкладка «Приложение». Отсюда можно попасть в сервис загрузки программ для камеры — PlayMemories Camera Apps. C его помощью можно расширять функциональность различными приложениями: Time Lapse, Star Trail, PlayMemories Mobile (для дистанционного управления для камерой) и др..

Оснащение

Камера α6500 оснащена 24,2-Мп сенсором Exmor CMOS формата APS-C. Благодаря процессору обработки изображений BIONZ X матрица способна поддерживать широкий диапазон значений ISO (от 100 до 51 200), что позволяет делать снимки с низким уровнем шума. Если нужно получить отличный результаты и не думать об артефактах, то не стоит подниматься выше значения 3200 ISO. Падает детализация и зернистость становится явно заметной при значениях ISO 6400.

Оригиналы снимков.

Связка сенсора и процессора, позволяет производить в покадровом режиме съемку со скоростью до 11 к/с при 24.2 Мп, с увеличенным буфером для снимков до 307 кадров JPEG и 107 кадров RAW. Глубина цвета обрабатывается при помощи 14-битного кодирования.

Оригиналы снимков.

Гарантированная производителем работа механизма затвора — 200 000 срабатываний. Минимальная длительность выдержки составляет 1/4000 с.

Одна из важнейших особенностей Sony α6500 — пятиосевая система стабилизации Steady Shot. Это делает возможным съемку с рук при слабом освещении, а также уменьшает количество брака при съемке крупных планов. Такая стабилизация эквивалентна уменьшению выдержки до 4,5 ступеней.

Встроенный Wi-Fi адаптер в камере дает возможность быстро обмениваться изображениями с мобильными устройствами, публиковать фотографий в социальных сетях. Технология NFC применяется для простого управления с мобильного устройства основными функциями фотоаппарата, в том числе и спуском затвора. Встроенный Bluetooth адаптер предназначен для получения данных геолокации с совместимых мобильных устройств.

Система фокусировки

Эта тема не зря вынесена в отдельный раздел. Среди цифровых камер,оснащенных матрицей APS-C, по результатам исследований Sony (состоянием на октябрь 2016 года) у α6500 самая быстрая автофокусировка. Количество точек фазовой автофокусировки — 425, а контрастной — 169. Новую технология красноречиво назвали 4D FOCUS. Симбиоз матрицы с процессором анализирует не только расположение объекта в пространстве, но еще и время перемещения, что позволяет качественно сфокусироваться на движущихся объектах и обеспечить максимально четкие снимки.

Точки распределены по всей площади кадра с высокой плотностью, поэтому во время съемки ни один объект не останется вне поля зрения. Более того скорость автофокусировки достигает значения 0,05 с, что делает камеру мировым лидером в этом аспекте. Автофокусировка с фиксацией позволяет сохранять фокус на движущемся объекте. Также есть возможность моментального выбора точки фокусировки одним прикосновением по экрану. Присутствуют настройки чувствительности автофокуса, которые помогут в случае быстрого перемещения объекта. Все это значительно расширяет творческие возможности как фотографам, так и видеомейкерам.

Одна из удобных фишек аппарата — функция Touch Pad. Проводя пальцем по сенсорному ЖК-экрану, можно перемещать точку фокусировки в кадре, даже не отрываясь от видоискателя. Работе режима фокусировки можно смело поставить отличную оценку.

Возможности режима видеозаписи

Камера способна записывать видео в UHD 4K разрешении с использованием кодека XAVC S с битрейтом 100 Мбит/с.

Формат записи основывается на стандарте Супер-35 при эффективных 20 Мп, с полным считыванием данных. При режиме записи в 25 к/с работает 2,4x передискретизация (изменение разрешения в пикселах). Это позволяет записывать видео с высокой детализацией и пониженным муаром, что достаточно актуально для матриц байеровского типа. Так что если хотите максимального качества — пишите 4K в стандарте PAL. От артефактов на очень мелких деталях полностью избавиться конечно же не получится, но заметить их могут далеко не все.

Файл записывается в MP4 контейнер с цветовой субдискретизацией 4:2:0. Также можно производить записи в 4K разрешении на внешнее устройство с соотношением 4:2:2. Максимальная длительность съемки — 30 минут. За это время камера заметно нагревается и может отключиться во время работы, но перед этим на дисплее появится уведомление о нагреве камеры. Ограничение можно снять в настройках, но я бы не рекомендовал — это может негативно сказаться на работе матрицы.

Еще из особенностей стоит отметить возможность записи 120 к/с в разрешении Full HD. Эта опция пригодится для реализации творческих замыслов, видео на постобработке можно замедлить в 4 раза.

При покупке аппарата следует помнить, что при записи видео в максимальном качестве понадобятся высокоскоростные карты памяти SDXC Class U3 и выше. Учитывая их стоимость и объем получаемых из камеры файлов, придется значительно потратиться.

Чтобы сохранить и передать как можно больше визуальной информации, зафиксированной сенсором камеры, Sony создала профили изображения (Picture Profile). В них можно изменять множество параметров, влияющих на конечный результат. Первые шесть профилей от PP-1 до PP-6 применяют вариации стандартной гаммы, изображение получается практически готовое к использованию.

Профили от PP-7 до PP-9 рассчитаны на то, что после съемки будет проведена глубокая постобработка. Здесь в качестве гаммы используется S-Log, что дает очень блеклое, плоское, неконтрастное изображение. S-Log2 лучше сохраняет информацию в светах, а S-Log3 в теневых участках изображения. Если у вас нет опыта работы с S-Log, то советую для начала поэкспериментировать перед ответственной съемкой. Стоит отметить, что у режима есть особенность — камера фиксирует минимальное значение ISO 800, снимая в солнечную погоду следует это учесть и запастись ND-фильтрами.

Как мы уже знаем, у камеры приличный диапазон чувствительности, он ограничен при съемке видео значением ISO 25 600. При ISO 6400 изображение выглядит вполне съедобно, для бытовых задач сгодится — результат более чем достойный, как для APS-C матрицы. Все, что снято выше этого значения, будет сопровождается явно заметным уровнем шума и потерей детализации.

В настройках ISO присутствует опция AUTO. Режим работает неплохо — экспозиция выравнивается плавно. Это пригодится в процессе съемки репортажа со сложными условиями освещения.

Система фокусировки, как и в фото режиме, работает отменно и имеет массу активных настроек: регулировка скорости изменения фокусировки и ее чувствительности, определение лиц и их регистрация. Sony α6500 — это наверное первая фотокамера, которой, автофокусу в режиме видео можно доверять.

В камере достаточно много настроек которые пригодятся видеооператору: зебра, лупа, Gamma ассистенты, фокус пикинг. При использовании объектива Sony E PZ 18-105 F4

G OSS (эквивалент фокусного расстояния 27-158), аппарат и вовсе превращается в видеокамеру. Способствует этому универсальное фокусное расстояние и постоянное значение диафрагмы. Объектив был разработан с учетом потребностей видеооператоров, поэтому фокусируется он плавно и тихо, более того, привод зума также сделан в объективе моторизованным и бесшумным. Управление трансфокатором можно осуществлять с помощью специального ползунка. Если у вас есть парк оптики от стороннего производителя, то используя недорогие переходники можно расширить свои творческие возможности.

Автономность

В α6500 используется батарея NP-FW50. Ресурс ее составляет 350 кадров на одной зарядке с использованием активного экрана и около 310 кадров при работе с видоискателем. В активном режиме видеозаписи аппарат проработает не более часа. Автономность не радует, придется запастись дополнительными аккумуляторами.

Приятный бонус — это зарядка от USB. При подключении питания камера берет энергию от внешнего источника (можно использовать powerbank), после его отключения она переходит на питание от батареи. Есть возможность использовать адаптер питания переменного тока AC-PW20, который продается отдельно.