Обзор видеокарты ASUS DUAL-GTX1060-O3G

К видеокартам среднего класса всегда особые требования. Потенциальные покупатели таких устройств хотят получить хорошую производительность, но при этом не сильно потратиться. Естественное желание, особенно когда в рассматриваемой категории большой набор моделей, которые могут оказаться в системном блоке. Одна из них – GeForce GTX 1060 3 ГБ. Облегченный вариант серии привлекает интересной ценой. Но, только ли этим? Протестировав модель ASUS DUAL-GTX1060-O3G, готовы поделиться своими впечатлениями.

GeForce GTX 1060 3 ГБ vs. GeForce GTX 1060 6 ГБ

Линейка GeForce GTX 1060 представлена в двумя моделями – с 3 ГБ и 6 ГБ памяти. Данные версии отличаются не только объемом локальной ОЗУ. Для адаптеров с меньшей емкостью памяти также используется минимально упрощенный графический процессор GP106, включающий 1152 вычислительных блока вместо 1280. При этом количество текстурных модулей также уменьшено с 80 до 72. В остальном отличий нет. Частотные формулы идентичны, также применяется 192-битовая шина памяти, а заявленный TDP неизменен – 120 Вт. Учитывая технические нюансы, разработчиком стоило бы более явно отразить технические отличия в названии модели. Например, используя обозначение GeForce GTX 1060 SE 3 ГБ. Все же разница не только в объеме памяти, но и в вычислительных возможностях GPU.

Radeon RX 470 Radeon RX 480

GeForce GTX 1060 6GB GeForce GTX 1060 3GB Наименование кристалла Ellesmere Ellesmere GP106 GP106 Техпроцесс производства, нм 14 14 16 16 Площадь кристалла, мм² 232 232 200 200 Количество транзисторов, млрд 5,7 5,7 4,4 4,4 Тактовая частота GPU, МГц 926/1206 1120/1266 1506/1708 1506/1708 Количество потоковых процессоров 2048 2304 1280 1152 Количество текстурных блоков 128 144 80 72 Количество блоков растеризации 32 32 48 48 Память (тип, объем), МБ GDDR5, 4096 GDDR5, 4096/8192 GDDR5, 6144 GDDR5, 3072 Шина памяти, бит 256 256 192 192 Эффективная тактовая частота памяти, МГц 6600 7000/8000 8008 8008 Пропускная способность памяти, ГБ/c 211,2 256 192,2 192,2 Энергопотребление, Вт 120 150 120 120

Появление GeForce GTX 1060 3 ГБ отчасти было спонтанным. Можем предположить, что изначально такая версия даже не планировалась производителем, но после выхода Radeon RX 470, компании NVIDIA пришлось в спешном порядке принимать меры. Уменьшение объема памяти – возможность снизить себестоимость, а значит и отпускные цены видеокарт. Блокировка части вычислительных блоков – это скорее способ упорядочивания линейки, не влияющий на фактическую стоимость изготовления самих кристаллов.

Доступный объем памяти в 3 ГБ на первый взгляд выглядит неожиданным. Особенно для устройства среднего класса на закате 2016 года. В сети нередко можно встретить упреки пользователей и сетования на то, что производитель не добавил еще хотя бы 1 ГБ, особенно с учетом того, что даже GeForce GTX 1050 Ti оснащаются 4 ГБ. Но объем в 3 ГБ обусловлен используемой архитектурой чипа, включающей три 64-битовых контроллера памяти суммарной разрядностью 192 бита. Используя чипы памяти стандартной емкости, в этом случае можно лишь вдвое уменьшить или увеличить исходный объем памяти, сохранив базовую пропускную способность. Именно по этой причине видеокарты оснащаются 3 ГБ. В свою очередь у GeForce GTX 1050 Ti шина 128-битовая, а потому получить 4 ГБ здесь несложно, но скорость передачи данных в этом случае заметно ниже.

ASUS DUAL-GTX1060-O3G

В ассортименте ASUS представлено две модели GeForce GTX 1060 3 ГБ, причем обе принадлежат семейству DUAL и отличаются лишь стартовыми значениями частот GPU. К нам на обзор попала версия с заводским разгоном.

Базовая частота графического процессора в данном случае увеличена до 1569 МГц со средним значением ускорения до 1785 МГц. Напомним, что базовая формула имеет вид 1506/1708 МГц.

Как несложно догадаться, видеокарта оснащена 3 ГБ памяти GDDR5, работающей на эффективных 8008 МГц.

Комплект поставки

Видеокарта поставляется в компактной коробке. На лицевой панели изображен арт со снежным барсом и крупным название линейки. В комплекте ничего особо интересного – диск с драйверами и ПО, а также краткое руководство.

Напомним, что в новом поколении адаптеров NVIDIA отказалась от аналоговых видеовыходов, потому переходники DVI-VGA, которые ранее часто попадались в комплекте, теперь попросту стали не актуальны. Переходники для подключения питания также себя изжили. Мало-мальски актуальные БП имеют 6/8-контактные разъемы 12 В. По этой причине комплектация даже топовых адаптеров ныне выглядит по-спартански просто, но для работы видеокарт больше ничего не требуется. В случае с ASUS DUAL-GTX1060-O3G, на коробке имеется наклейка с напоминанием о бонусе, положенном владельцу адаптера – 14 днях премиум-доступа в World of Warships и крейсере Diana.

Дизайн и компоновка

Все адаптеры линейки DUAL выполнены в едином стиле с характерным пластиковым кожухом молочно-белого цвета.

Производитель акцентирует внимание на том, что по стилистике устройство отлично сочетается с материнскими платами ASUS X99-A II, но это, конечно, не догма.

Для охлаждения видеокарты используется оригинальный двухвентиляторный кулер. Основа радиаторного блока состоит из кассеты алюминиевых пластин, а также пары тепловых трубок диаметром 8 мм. Для ускорения передачи тепла трубки напрямую контактируют с кристаллом графического процессора. В месте соприкосновения трубок имеется примерно миллиметровый желоб. Хорошо было бы избавиться от такого зазора для более равномерного отвода тепла. Отчасти ситуацию исправляет теплопроводящая паста, хотя это и не идеальное решение.

Радиаторный блок продувается двумя 90-миллиметровыми вентиляторами осевого типа с крупными лопастями и формой крыльчатки Wing Blade.

Для ASUS DUAL-GTX1060-O3G используется оригинальная печатная плата, определяющая общую длину адаптера – 242 мм. Система VRM имеет 5-фазную схему. Четыре используются для стабилизации напряжения питания GPU, еще одна предусмотрена для памяти.

Разъемов для SLI-мостиков нет. Напомним, что GeForce GTX 1060 не поддерживает связки с двумя адаптерами. NVIDIA предлагает такую возможность только для топовых моделей, что в целом не лишено смысла.

Для силовых сборок предусмотрен дополнительный ребристый радиатор. На фото видны пустующие места для еще двух дополнительных фаз питания. Это последствия унификации, потому как данная платформа также используется для адаптеров GTX 1070 серии DUAL.

Для управления параметрами VRM GPU задействуется контроллер uP9511P от uPI Semiconductor.

Свободные площадки для дополнительных микросхем питания также заполняются лишь в случае GTX 1070, а не для 6-гигабайтовой версии GTX 1060, как можно было бы предположить.

В данном случае, чтобы получить необходимые 3 ГБ памяти, используются шесть чипов Samsung K4G41325FE-HC25 емкостью 4 Мбит каждый. Дополнительное охлаждение микросхем не предусмотрено.

Для подключения питания ASUS DUAL-GTX1060-O3G имеет 6-контактный разъем с уже традиционной системой визуального оповещения подачи 12 В.

Красный светодиод рядом с коннектором горит если силовая линия еще не подсоединена, а белый загорается при подсоединении соответствующего кабеля.

С обратной стороны печатной платы нет дополнительной защитной пластины. Подобной плитой порой оснащаются даже устройства классом пониже, но все же в данном случае речь идет о модели относительно доступной серии.

На интерфейсной панели ASUS DUAL-GTX1060-O3G можно наблюдать привычные пять цифровых видеовыходов. При этом сама конфигурация портов типична для новых устройств производителя. Кроме DVI-D на панели также расположены два DisplayPort и пара HDMI, тогда как в большинстве случаев используется вариант с тремя DP и одним HDMI. Производитель делает акцент на том, что пара HDMI облегчает жизнь владельцам VR-шлемов, которые кроме собственно устройств погружения в виртуальную реальность по этому же интерфейсу подключают и монитор/телевизор. При наличии двух видеовыходов нет необходимости каждый раз переподключать кабели.

В работе

В штатном режиме вентиляторы системы охлаждения вращаются даже при минимальной нагрузке на видеокарту.

Скорость вращения – порядка 1000 об/мин. В таких условиях на открытом стенде температура графического процессора не превышала 30 градусов. Уровень шума при таких оборотах минимальный.

После хорошей игровой нагрузки пиковое значение температуры GPU – 72С. Как видно на скриншоте GPU-Z, скорость вращения вентилятора повышалась до 1500 об/мин. Шум нарастает, видеокарту уже можно расслышать на фоне процессорного кулера Thermalright Archon Rev.A c его 150-миллиметровым вентилятором. Система охлаждения не самая эффективная, но в целом она неплохо справляется со своей задачей.

Под нагрузкой частота графического процессора динамически увеличивается вплоть до 1974 МГц.

Разгон

Заводской разгон рассматриваемой модели сравнительно невелик. Даже весомые +63 МГц для чипа на фоне общей высокой частоты GPU – это всего лишь +4,1%. Переходим на ручной режим и пробуем дополнительно ускорить видеокарту.

Повысив предварительно параметр Power Target до максимально доступных 116%, базовую частоту GPU удалось увеличить до 1719 МГц. Если отталкиваться от рекомендованных 1506 МГц, то это +14,1%. Память также удалось хорошенько ускорить – с 8008 МГц до 9568 МГц (+19,5%).

После дополнительного разгона пиковая температура GPU под нагрузкой повысилась до 75 градусов, при повышении оборотов вентиляторов до 1580 об/мин. При этом чип начал ускоряться вплоть до 2114 МГц, но в большинстве случаев работал в диапазоне 2080–2100 МГц.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Core i7-6700K (4,0/4,2 ГГц) Intel, www.intel.ua Кулер Thermalright Archon Rev.A Thermalright, www.thermalright.com Материнская плата ASUS Sabertooth Z170 Mark I (Intel Z170) ASUS, www.asus.ua Память HyperX FURY DDR4-2666 (HX426C15FBK2/16) HyperX, www.hyperxgaming.com Накопитель Kingston SSDNow KC300 120 ГБ (SKC300S37A) Kingston, www.kingston.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор ASUS PB278Q (27″, 2560×1440) ASUS, www.asus.ua

Производительность

При оценке производительности нам было интересно определить насколько GTX 1060 3 ГБ будет уступать версии с 6 ГБ памяти, а также выяснить соотношение сил с ближайшим ценовым конкурентом со стороны AMD – Radeon RX 470 4 ГБ. Нижнюю позицию в нашем перечне устройств занимает GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ, возможности которой примерно на уровне GeForce GTX 960.

Как видим, в большинстве случаев, даже при использовании высокого графики, GeForce GTX 1060 3 ГБ демонстрирует очень достойные показатели. Производительность условно стоковых моделей GTX 1060 отличается на 5–10%. Причем вовсе не обязательно решающую роль играет именно объем памяти. Напомним, что у версии с 3 ГБ также используется GPU с уменьшенным количеством вычислителей. Потому получаемая разница скорее даже меньше той, что мы ожидали увидеть.

Но было бы удивительно, если здесь не оказалось нюансов. Если игра в определенном режиме требует значительно большего объема памяти, производительность GTX 1060 3 ГБ может заметно снижаться. Наглядный пример – Rise of the Tomb Raider. Здесь даже существенный разгон не позволяет 3-гигабайтовой модели приблизиться к версии с 6 ГБ памяти, работающей на штатных частотах. На референсных частотах разница порядка 35%. В таких ситуациях даже номинально более доступная Radeon RX 470 4 ГБ почти настигает GTX 1060 3 ГБ.

Более того, на примере Deus EX: Mankind Divided мы видим, что в особо неблагоприятных для GTX 1060 3 ГБ случаях она может даже уступать модели от AMD. Хотя в этом нет ничего особенно удивительного – никто не отменял оптимизации движка при более тесном сотрудничестве с разработчиками игр. Тем более такое возможно, когда речь идет об устройствах одного класса и схожей стоимости.

Разгон ASUS DUAL-GTX1060-O3G приносит очень неплохой прирост производительности. В играх прибавка составляет порядка 10–15%. Зачастую этого оказывалось достаточно, чтобы обогнать GTX 1060 6 ГБ.

Также стоит упомянуть о ситуациях, когда 3 ГБ локальной памяти видеокарты априори недостаточно для хранения текстур, но производительность по этой причине может значительно не снижаться. Наглядный пример – Middle-earth: Shadow of Mordor. В тестируемом режиме Ultra при разрешении Full HD игра требует более 5 ГБ памяти видеокарты, однако на GeForce GTX 1060 3 ГБ показывает очень приличные результаты, а после разгона и вовсе заметно опережает 6-гигабайтовую модификацию. Здесь важен не только требуемый объем памяти, но и интенсивность обмена данными, что индивидуально для каждого случая. При недостатке памяти видеокарты, часть данных будет хранится в оперативной памяти ПК. Это значит, что системной ОЗУ должно быть больше, потому как 2–3 ГБ могут выделяться только на нужды графического адаптера. Потому очень желательно, чтобы система была оснащена 12–16 ГБ оперативной памяти.

Выбор GeForce GTX 1060 3 ГБ – это осознанная экономия, потому стоимость устройства должна быть минимальной. Разумный ориентир в рознице – эквивалент $220–240. Лишь в этом случае можно получить лучшую производительность за свои деньги. Доплата за тюнингованные версии нивелирует все преимущество облегченной модификации GTX 1060. Например, даже самые заряженные версии с очень хорошими СО, но стоимостью от $270 уже точно не будут столь привлекательны, потому как за эти деньги уже можно смотреть в сторону GeForce GTX 1060 6 ГБ.