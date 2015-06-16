Обзор внутриканальных наушников Xiaomi Piston v3

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Xiaomi Piston v2 получили множество справедливо хвалебных отзывов, ведь по соотношению цена/качество это до сих пор одна из лучших моделей на рынке. Но время не стоит на месте и производители представляют новинки, логично было ожидать и эволюцию “пистонов” в этом году. Так и произошло, Xiaomi Piston v3 уже во всю продаются, а мы разберемся, насколько удачными наушники вышли в этот раз, и являются ли они достойным преемником предыдущей версии.

Xiaomi Piston v3 Black
Наушники, гарнитуры на
от 199 грн
Предложений: 1
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Продукт предоставлен интернет-магазином “Xiaomi Украина”, www.xiaomi.ua

Комплект поставки

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Xiaomi Piston третьего поколения поставляются в пластиковом кейсе, внутри которого лежит резиновая намотка, которая в этот раз не пахнет шоколадом, и красиво посажены три пары амбушюр.

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Дизайн, качество материалов

Если во всех предыдущих наушниках компании наблюдалась схожая стилистика, то новые затычки выполнены совершенно в иной манере, пускай и со схожими элементами.

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Оплетка кабеля осталась тканевой, но в остальном это другие наушники, с новым дизайном и эргономикой.

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Внутренняя часть чаш выполнена из пластика, внешняя из рельефного металла ‒ такое сочетание отлично выглядит и мало весит. Да и в холодное время года пластик не будет холодить ухо, что свойственно полностью металлическим наушникам. Пульт ДУ также из алюминия с едва заметным рельефом. Штекер прямой и имеет резиновый кожух для предотвращения изгибов.

Эргономика

Все мне нравится в прошлых “пистонах”, но вот посадка в ушах неуверенная из-за широкой формы самих чаш. В новинке от Xiaomi данная проблема решена и наушники сидят цепко, ведь теперь форма модели с изгибом и чаша ложится в ухо как влитая.

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Есть лишь один недостаток ‒ неудобно прослушивать музыку с проводом за ухом из-за эргономичной формы чаш и близкому расположению пульта ДУ к правому наушнику.

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Но вот за что стоит похвалить, так это за минимальный вес, благодаря чему многочасовое использования совершенно не доставляет неудобств. 

Звучание

В сравнении с прошлыми “пистонами” звук новинки сильно не изменился, но при этом стал свежее, динамичнее и шире. Наушники очень четко передают те мелочи, из которых строится любая композиция. Обычно, в затычках за подобную стоимость играет лишь “база”, но здесь гармонично и детально сочетаются высокие, средние и низкие частоты. Наблюдается некая воздушность и легкость звука, которая свойственна открытым моделям. Третьи “пистоны” отлично раскачаются практически любым современным смартфоном, даже не смотря на то, что сопротивление стоит на отметке в 32 Ома, а чувствительность на 98 дБ. Микрофон хорошо справляется со своей задачей и звук передается качественно. Звукоизоляция позволяет прослушивать музыку в шумных местах не задирая громкость на максимум.

Итоги

Ранее среди затычек в ценовом диапазоне до $30 ярко выделялись Xiaomi Piston v2. К сожалению, теперь вторым “пистонам” придется уступить место в своем классе, ведь по совокупности факторов Xiaomi Piston v3 превосходят предыдущую версию. Модель получилась более эргономичной, легкой, а также изменилась внешне. Звучание также стало немного свежее и появилось больше деталей, но в целом серьезных преимуществ по звуку перед прошлым поколением нет.

Понравилось:

+ Внешний вид

+ Минимальный вес

+ Удобство эксплуатации

+ Пульт ДУ с тремя кнопками

+ Звучание

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Редакиця выражает благодарность интернет-магазину xiaomi.ua за предоставление устройства на обзор

Обзор внутриканальных наушников Xiaomi Piston v3Xiaomi Piston v3 Black
199 − 199 грн
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ТипНаушники/телефонная гарнитура
Способ подключенияпроводной
Тип конструкциивакуумные («затычки»)
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип креплениявнутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)Алюминиевая звуковая панель, металлическая мембрана
Складная конструкция
Поворотные чаши
Водостойкий корпус
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушникенет данных
Частотный диапазон, Гц20-20000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБ98
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, ммнет данных
Тип магнитанеодимовый
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Активное шумоподавление+
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Конструкция микрофонавстроенный в кабель
Направленностьнет данных
Частотный диапазон, Гц2-20000
Чувствительность, дБ98
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)+
Пульт ДУпульт управления
Регулятор громкости+
Длина шнура, м1,2
Тип кабелястандартный, кевларовое волокно
Подключения кабелядвустороннее
Несимметричный кабель
Съемный кабель
Тип разъемаmini jack 3,5 mm
Форма штекерапрямой
Вес, г12
Цветчерный
Питание
Игровая гарнитура
Наушники для мониторинга
Поддержка объемного звука+
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Комплектациястереонаушники, шесть сменных насадок для уха, инструкция, компактная коробочка для ношения в кармане
ДополнительноНовые улучшенный audio hi-fi и dpi; Система шумоподавления третьего поколения; Инновационная структура «спирали» звука; Износостойкий магнит n48; Шумоподавляющий материал; Американский Knowles микрофон; Кевлар для оплетки кабеля; Удобные наушники-вкладыши, которые легко надевать и снимать;

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