Обзор внутриканальных наушников Xiaomi Piston v3

Xiaomi Piston v2 получили множество справедливо хвалебных отзывов, ведь по соотношению цена/качество это до сих пор одна из лучших моделей на рынке. Но время не стоит на месте и производители представляют новинки, логично было ожидать и эволюцию “пистонов” в этом году. Так и произошло, Xiaomi Piston v3 уже во всю продаются, а мы разберемся, насколько удачными наушники вышли в этот раз, и являются ли они достойным преемником предыдущей версии.

Продукт предоставлен интернет-магазином “Xiaomi Украина”, www.xiaomi.ua

Комплект поставки

Xiaomi Piston третьего поколения поставляются в пластиковом кейсе, внутри которого лежит резиновая намотка, которая в этот раз не пахнет шоколадом, и красиво посажены три пары амбушюр.

Дизайн, качество материалов

Если во всех предыдущих наушниках компании наблюдалась схожая стилистика, то новые затычки выполнены совершенно в иной манере, пускай и со схожими элементами.

Оплетка кабеля осталась тканевой, но в остальном это другие наушники, с новым дизайном и эргономикой.

Внутренняя часть чаш выполнена из пластика, внешняя из рельефного металла ‒ такое сочетание отлично выглядит и мало весит. Да и в холодное время года пластик не будет холодить ухо, что свойственно полностью металлическим наушникам. Пульт ДУ также из алюминия с едва заметным рельефом. Штекер прямой и имеет резиновый кожух для предотвращения изгибов.

Эргономика

Все мне нравится в прошлых “пистонах”, но вот посадка в ушах неуверенная из-за широкой формы самих чаш. В новинке от Xiaomi данная проблема решена и наушники сидят цепко, ведь теперь форма модели с изгибом и чаша ложится в ухо как влитая.

Есть лишь один недостаток ‒ неудобно прослушивать музыку с проводом за ухом из-за эргономичной формы чаш и близкому расположению пульта ДУ к правому наушнику.

Но вот за что стоит похвалить, так это за минимальный вес, благодаря чему многочасовое использования совершенно не доставляет неудобств.

Звучание

В сравнении с прошлыми “пистонами” звук новинки сильно не изменился, но при этом стал свежее, динамичнее и шире. Наушники очень четко передают те мелочи, из которых строится любая композиция. Обычно, в затычках за подобную стоимость играет лишь “база”, но здесь гармонично и детально сочетаются высокие, средние и низкие частоты. Наблюдается некая воздушность и легкость звука, которая свойственна открытым моделям. Третьи “пистоны” отлично раскачаются практически любым современным смартфоном, даже не смотря на то, что сопротивление стоит на отметке в 32 Ома, а чувствительность на 98 дБ. Микрофон хорошо справляется со своей задачей и звук передается качественно. Звукоизоляция позволяет прослушивать музыку в шумных местах не задирая громкость на максимум.

Итоги

Ранее среди затычек в ценовом диапазоне до $30 ярко выделялись Xiaomi Piston v2. К сожалению, теперь вторым “пистонам” придется уступить место в своем классе, ведь по совокупности факторов Xiaomi Piston v3 превосходят предыдущую версию. Модель получилась более эргономичной, легкой, а также изменилась внешне. Звучание также стало немного свежее и появилось больше деталей, но в целом серьезных преимуществ по звуку перед прошлым поколением нет.

Понравилось:

+ Внешний вид

+ Минимальный вес

+ Удобство эксплуатации

+ Пульт ДУ с тремя кнопками

+ Звучание

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Редакиця выражает благодарность интернет-магазину xiaomi.ua за предоставление устройства на обзор