Обзор внутриканальных наушников Xiaomi Piston v3
Xiaomi Piston v2 получили множество справедливо хвалебных отзывов, ведь по соотношению цена/качество это до сих пор одна из лучших моделей на рынке. Но время не стоит на месте и производители представляют новинки, логично было ожидать и эволюцию “пистонов” в этом году. Так и произошло, Xiaomi Piston v3 уже во всю продаются, а мы разберемся, насколько удачными наушники вышли в этот раз, и являются ли они достойным преемником предыдущей версии.
Продукт предоставлен интернет-магазином “Xiaomi Украина”, www.xiaomi.ua
Комплект поставки
Xiaomi Piston третьего поколения поставляются в пластиковом кейсе, внутри которого лежит резиновая намотка, которая в этот раз не пахнет шоколадом, и красиво посажены три пары амбушюр.
Дизайн, качество материалов
Если во всех предыдущих наушниках компании наблюдалась схожая стилистика, то новые затычки выполнены совершенно в иной манере, пускай и со схожими элементами.
Оплетка кабеля осталась тканевой, но в остальном это другие наушники, с новым дизайном и эргономикой.
Внутренняя часть чаш выполнена из пластика, внешняя из рельефного металла ‒ такое сочетание отлично выглядит и мало весит. Да и в холодное время года пластик не будет холодить ухо, что свойственно полностью металлическим наушникам. Пульт ДУ также из алюминия с едва заметным рельефом. Штекер прямой и имеет резиновый кожух для предотвращения изгибов.
Эргономика
Все мне нравится в прошлых “пистонах”, но вот посадка в ушах неуверенная из-за широкой формы самих чаш. В новинке от Xiaomi данная проблема решена и наушники сидят цепко, ведь теперь форма модели с изгибом и чаша ложится в ухо как влитая.
Есть лишь один недостаток ‒ неудобно прослушивать музыку с проводом за ухом из-за эргономичной формы чаш и близкому расположению пульта ДУ к правому наушнику.
Но вот за что стоит похвалить, так это за минимальный вес, благодаря чему многочасовое использования совершенно не доставляет неудобств.
Звучание
В сравнении с прошлыми “пистонами” звук новинки сильно не изменился, но при этом стал свежее, динамичнее и шире. Наушники очень четко передают те мелочи, из которых строится любая композиция. Обычно, в затычках за подобную стоимость играет лишь “база”, но здесь гармонично и детально сочетаются высокие, средние и низкие частоты. Наблюдается некая воздушность и легкость звука, которая свойственна открытым моделям. Третьи “пистоны” отлично раскачаются практически любым современным смартфоном, даже не смотря на то, что сопротивление стоит на отметке в 32 Ома, а чувствительность на 98 дБ. Микрофон хорошо справляется со своей задачей и звук передается качественно. Звукоизоляция позволяет прослушивать музыку в шумных местах не задирая громкость на максимум.
Итоги
Ранее среди затычек в ценовом диапазоне до $30 ярко выделялись Xiaomi Piston v2. К сожалению, теперь вторым “пистонам” придется уступить место в своем классе, ведь по совокупности факторов Xiaomi Piston v3 превосходят предыдущую версию. Модель получилась более эргономичной, легкой, а также изменилась внешне. Звучание также стало немного свежее и появилось больше деталей, но в целом серьезных преимуществ по звуку перед прошлым поколением нет.
Понравилось:
+ Внешний вид
+ Минимальный вес
+ Удобство эксплуатации
+ Пульт ДУ с тремя кнопками
+ Звучание
Не понравилось:
— Нет
Редакиця выражает благодарность интернет-магазину xiaomi.ua за предоставление устройства на обзор
|Xiaomi Piston v3 Black
199 − 199 грн
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|Тип
|Наушники/телефонная гарнитура
|Способ подключения
|проводной
|Тип конструкции
|вакуумные («затычки»)
|Тип акустического оформления
|закрытые
|Тип крепления
|внутриканальное
|Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)
|Алюминиевая звуковая панель, металлическая мембрана
|Складная конструкция
|—
|Поворотные чаши
|—
|Водостойкий корпус
|—
|Конструкция излучателя
|динамические
|Количество излучателей в одном наушнике
|нет данных
|Частотный диапазон, Гц
|20-20000
|Сопротивление, Ом
|32
|Чувствительность, дБ
|98
|Максимальная входная мощность, мВт
|нет данных
|Диаметр динамиков, мм
|нет данных
|Тип магнита
|неодимовый
|КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %
|нет данных
|Активное шумоподавление
|+
|Тип микрофона по принципу действия
|нет данных
|Конструкция микрофона
|встроенный в кабель
|Направленность
|нет данных
|Частотный диапазон, Гц
|2-20000
|Чувствительность, дБ
|98
|Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)
|+
|Пульт ДУ
|пульт управления
|Регулятор громкости
|+
|Длина шнура, м
|1,2
|Тип кабеля
|стандартный, кевларовое волокно
|Подключения кабеля
|двустороннее
|Несимметричный кабель
|—
|Съемный кабель
|—
|Тип разъема
|mini jack 3,5 mm
|Форма штекера
|прямой
|Вес, г
|12
|Цвет
|черный
|Питание
|—
|Игровая гарнитура
|—
|Наушники для мониторинга
|—
|Поддержка объемного звука
|+
|Apple-совместимость
|+
|Android-совместимость
|+
|Комплектация
|стереонаушники, шесть сменных насадок для уха, инструкция, компактная коробочка для ношения в кармане
|Дополнительно
|Новые улучшенный audio hi-fi и dpi; Система шумоподавления третьего поколения; Инновационная структура «спирали» звука; Износостойкий магнит n48; Шумоподавляющий материал; Американский Knowles микрофон; Кевлар для оплетки кабеля; Удобные наушники-вкладыши, которые легко надевать и снимать;