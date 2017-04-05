Обзор защищенного смартфона Blackview BV7000 Pro

Ударопрочных смартфонов на сегодня не так и много. Они редко становятся героями новостей и в целом привлекают к себе относительно мало внимания. Объясняется это тем, что их внешний вид редко кому-то нравится и в использовании это не такие удобные устройства. Тем не менее, ниша есть и свой спрос она имеет. С брендом Blackview мы уже встречались и в редакции успели побывать предыдущие две защищенные модели. В этот раз к нам приехал новый образец с привычным фирменным названием BV7000 Pro.

Комплектация и первые впечатления

Традиционно для Blackview, смартфон упакован в белую квадратную коробку. Внутри с устройством лежат кабель (USB-C с одной стороны, и USB-A с другой), зарядное устройство, гарнитура, OTG-кабель, дополнительная пленка на экран и специальный «инструмент» для изъятия лотка Sim-карты и карты памяти. Последний достается в три этапа: сначала нужно открыть заглушку, потом надавить возле лотка длинным концом «скрепки», после чего ее другой стороной поддеть лоток и достать его из гнезда. То еще развлечение. Благо, часто этим заниматься не нужно.

Зато очень приятно, что на заводе клеят одну защитную пленку, еще и в комплект кладут дополнительную. С одной стороны, такая «добавка» не является обязательной, но с другой – круто, что есть запасная. Из-за невысокой популярности бренда, на каждом повороте такой аксессуар не найти, а именно такие пленки для отдельной категории пользователей являются безоговорочной необходимостью, если они хотят иметь внешне опрятное устройство. А с учетом того, что смартфон защищенный, он точно попадает в руки человека, род деятельности которого подразумевает повышенный риск повреждений для его смартфона.

Включив устройство первый раз пользователю не предложат залогиниться в аккаунт Google и пройти стандартную процедуру дополнительных настроек. Гаджет просто включается и сразу показывает рабочий стол. Обычно же Android предложит ввести свои данные, дать разрешение на отправку информации в Google и настроить защиту (установить PIN, настроить сканер отпечатка пальца, etc.). Но не в этом случае.

Дизайн и удобство использования

Большинство защищенных гаджетов похожи друг на друга. Да, они отличаются в деталях и цветах, но с небольшого расстояния они очень похожи: грубые углы, большие (иногда просто декоративные) болты, широкие рамки, прорезиненные вставки… Такой же и BV7000 Pro. Среди подобных устройств, конечно, гаджет выглядит неплохо, над внешностью явно поработали (задняя панель и вовсе получила элементы слегка напоминающие мне о Vertu). Металлические элементы могут быть трех цветов (серого, темно-серого и золотого) Но среди обычных смартфонов это все еще большой и неуклюжий «броневик».

Как положено защищенному гаджету, корпус у него внушительных размеров, как для его диагонали экрана: 153х78,9х12,6 мм, вес – 222 грамма. Естественно, в кармане он хорошо ощущается. Носить его удобно только в больших карманах куртки (что не сильно подойдет в более теплое время года). В использовании тоже не все хорошо, им удобнее управлять двумя руками, тогда как в одной руке его придется постоянно перехватывать. Это та плата, которую приходится отдать взамен на способность пережить падение или прочие физические воздействия, которые сильно повредят обычный смартфон.

Также корпус защищен от воды и пыли. Все разъемы закрыты заглушками (USB-C снизу, гнездо для наушников сверху и лоток с Sim и картой памяти слева). Есть подозрение, что со временем они могут слегка износиться. Хотя в новом устройстве они очень плотно сидят на своих местах. В отличии от кнопок (все расположены на правом боку), которые слегка люфтят. Эти же кнопки очень легко нажимаются и случайно «зажечь» дисплей, опуская смартфон в карман – обычное дело. И к этому мы еще вернемся.

Пусть смартфон неплохо выглядит, слабых мест у него достаточно. Обычно в таких устройствах прорезиненные углы (как минимум). Тут же на боковинках металлические панельки, которые явно легко деформируются при падениях. В любом случае, на работоспособность это не повлияет. Больше опасений вызывает лицевая сторона, где выступы рамки вокруг дисплея невысокие, а Gorilla Glass 3 далеко не самое прочное стекло. В любом случае, это техника и у нее есть свой предел прочности. Этот смартфон явно лучше справится с теми падениями, от которых большинство обычных сильно пострадают как минимум внешне.

Есть еще пара мелочей, которые хорошо дополнили сравнительно приятную внешность. Сенсорные кнопки под дисплеем хорошо реагируют на касания и подсвечиваются. И теперь у новых смартфонов Blackview, включая наш образец, есть замечательный сканер отпечатка пальца, который быстро и точно срабатывает.

Дисплей

В такой немаленький корпус установлен 5-дюймовый дисплей. Размер рамок вокруг даже не обсуждается. Зато теперь в защищенном Blackview экран не с HD-разрешением, а с Full HD, что равняется 440 ppi. Это весьма приятный бонус для смартфона с невысокой стоимостью. Правда, в 2017 году такой плотностью пикселей уже никого не удивить.

Вместе с разрешением немного улучшилась и картинка. IPS-матрица неплохо передает цвета, но калибровка все равно не лучшая. На мой взгляд, цвета холодноваты и хотелось бы немного больше насыщенности, а в настройках нет возможности это отрегулировать. Углы обзора хороши, в отличии от прошлой модели. Да и в целом, изображение не из худших. Похвалить управление подсветкой все еще сложно, датчик медленный. При дневном освещении на выключенном дисплее хорошо заметна сенсорная сетка. Включив экран, яркости не хватит для того, чтобы «скрыть» блики и отпечатки (тем более заводская пленка не поможет).

Отдельно стоит отметить чувствительность экрана. Разблокировать смартфон в кармане, случайно запустить камеру, набрать пару цифр на экране блокировки, включить музыку – все это пару раз в день может случаться, если дисплей в кармане направлен в сторону пользователя. Этому же способствуют и кнопки, которые легко нажимаются и активируют дисплей. Им, конечно, можно пользоваться в перчатках, но, увы, регулировки чувствительности нет. Так что с блокировкой стоит быть поосторожнее.

Звук

Динамик у BV7000 Pro только один. Он находится на задней стороне, ближе к нижней грани. Его прикрывает защитная мембрана, что соответственно влияет на звук. Сам же динамик весьма посредственный. Такого звука хватит для голоса (из видеообзора чего-то на YouTube), но для музыки он не подойдет. Его основная цель все же уведомить о звонке или сообщении, с чем он таки справится.

С наушниками все немного сложно. Комплектная гарнитура звучит хуже среднего. Но если у пользователя уже есть любимые наушники, ими он вряд ли сможет воспользоваться. Дело в том, что из-за формы гнезда с заглушкой, штекер наушников должен быть подлиннее обычного. Из моих личных моделей ни одну не удалось подключить к гаджету.

Разговорный динамик не сильно громкий, в шумной обстановке с таким будет сложновато услышать собеседника. Опять же, из-за защитной мембраны. Голос передается относительно неплохо.

IP68 и ударостойкость

Как уже упоминалось, BV7000 Pro способен пережить контакт с водой. Теоретически он может погружаться в воду на глубину до трех метров и делать снимки в таких условиях. Но на практике все же могут получиться трудности. После погружения в воду возле заглушек и в динамике остается немного влаги. Его стоит хорошо вытирать после таких «развлечений», особенно если в ближайшее время потребуется что-либо подключить в разъем.

Ударопрочность в этот раз не афишируется. Ни на сайте, ни в инструкции не говорится, что гаджет способен выдерживать падения. Как показала практика предыдущей модели, повредить ее все же можно было. Так что намерено бросать нашего сегодняшнего подопытного не стоит, пусть даже он внешне и похож на такой, который это сможет вытерпеть.

Аппаратная платформа и ПО

В нынешнем поколении защищенного Blackview установлен процессор с технологией big.LITTLE, с тем же количеством ядер, но тактовой частотой поменьше. Так, в BV7000 Pro попал восьмиядерный MediaTek MT6750T с видеочипом Mali-T860, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти (плюс слот для карты памяти). Набор коммуникаций практически не поменялся, разве что теперь нет NFC, но осталась поддержка LTE и два слота для SIM (но карта памяти устанавливается за счет операторской).

В тестах смартфон оказался немного слабее предыдущей модели и в использовании это почувствовалось. Новая архитектура и более низкие частоты заметно сказались на исполнении трудоемких задач. В играх ощутимо проседает FPS и реакция на происходящее. В интерфейсе бывают рывки или заминки. Естественно, это портит общие впечатления от работы.

На Android 6.0 производитель все еще устанавливает собственный лаунчер и заменяет стандартные иконки. Субъективно, решение не лучшее ни в плане функциональности, ни внешне. Установить что-то стороннее, конечно же, это не помешает. При этом будут работать стандартные жесты (разблокировка и запуск приложений с помощью рисования символов на выключенном экране). Еще стоит отметить возможность дублирования приложений, если кому-то такое понадобится в смартфоне такого рода.

Работу BV7000 Pro еще можно назвать удовлетворительной. Базовые функции и «легкие» приложения работают быстро. 4 ГБ ОЗУ позволяют держать в фоне достаточно приложений и при работе с несколькими задачами это заметно. Пользователи, которые не интересуются играми, а больше работают с почтой, Интернетом, социальными сетями и медиа, явно не будут испытывать больших проблем в работе (разве что нечастые заминки). Но как себя поведет гаджет спустя несколько месяцев использования, когда в системе поднакопится немного «мусора», покажет только практика.

Автономность

Батарея емкостью 3500 мАч для 5-дюймового экрана и не самого производительного железа кажется вполне хорошим вариантом. Но напомню, что в прошлой модели она была побольше – 4500 мАч. Несмотря на это, гаджет достаточно живучий. В тесте PCMark он выдержал 7 часов. Так, за выходные (с 8 утра субботы до поздней ночи воскресенья) смартфон показывал 6.5 часов экрана и смог прожить без розетки два дня, но последние полдня был включен режим энергосбережения.

В загруженный рабочий день BV7000 Pro тоже хорошо себя показал, те же 6.5 часов экрана, из которых почти час – активное использование навигации. Но в любом случае, без большого павербанка в походе не обойтись, тем более, если планируется постоянное использование GPS. На полную зарядку от комплектного ЗУ потребуется 2.5 часа.

Камеры

В этот раз основной камере достался тоже 13-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.0, как в прошлой модели. По утверждению производителя, он сравним со средненькими DSLR-камерами. Утверждение очень смелое, особенно после прошлых смартфонов, снимки которых точно не дотягивали до уровня любительских камер. Текущий сенсор не стал исключением, но в качестве и скорости работы все же прибавил.

Для начала, камера начала заметно быстрее запускаться и точнее наводиться. С нее уже можно сделать снимок с первой попытки, но пересматривать кадр на месте все же стоит. И тут другая проблема, на дисплее смартфона не всегда можно рассмотреть, что снимок все же мог быть лучше. Пересматривая материал на большом экране можно немного разочароваться в результате. Хотя нужно отметить, что качество действительно подросло (лучше подбирается баланс белого и передаются цвета), особенно в условиях недостаточного освещения. Но, опять же, не стоит ожидать чудес, ведь перед нами не камерафон, а «броневик», цель которого выдержать воду и удары, а не делать красивые снимки. Правда, при дневном свете и это не исключено.

Фронтальная камера теперь 8-мегапиксельная и ее картинка кардинально улучшилась. Тем не менее, фотографии мало чем отличаются от большинства камер недорогих смартфонов. Но в дневное время (при хорошем источнике света) снимок будет приемлемый.

Редакция выражает благодарность компании Blackview за предоставление Blackview BV7000 Pro на обзор