Opera Neon: концепт нового браузера

Opera Software не перестает экспериментировать – в отличие от Google и Mozilla, которые последние годы заняты исключительно полировкой своих продуктов, норвежская компания продолжает искать принципиально новые подходы в «браузеростроении».

По словам разработчиков, эксперименты над новым внешним видом «браузера будущего» начались еще год назад – их итогом стала ознакомительная версия Opera Neon, первый релиз которой вышел в середине января этого года.

Интерфейс и функциональность

Главной идеей, судя по всему, было максимально далеко уйти от существующей уже десятки лет концепции «полоска адресной строки с кнопками наверху и приклеенный к ней прямоугольник для отображения сайтов». Так что Opera Neon выглядит скорее как обычный рабочий стол, к которому добавили стандартную рамку окна приложения — в качестве фонового рисунка здесь используются стандартные десктопные обои, что визуально размывает границу между браузером и системой.

Кроме того, Opera Neon – самый «анимированный» браузер из всех имеющихся. Большинство действий сопровождаются короткой и ненапрягающей анимацией – пиктограммы сайтов «тянутся» за курсором, страницы сворачиваются и разворачиваются при их минимизации, линия адресной строки рисуется при открытии новой вкладки, и даже системные кнопки показывают короткую анимацию при поднесении к ним курсора.

Центральная часть окна отводится под закрепленные сайты (по умолчанию браузер предлагает набор популярных ресурсов, которые пользователь, разумеется, может тут же удалить). Над ними располагается тонкая линия адресной строки, совмещенной с поиском.

Браузер позволяет использовать различные поисковые механизмы – по умолчанию в нем предустановлены Google, Yandex и Bing, но пользователь может добавлять и другие. Впрочем, в выпадающем меню возле строки поиска на выбор предлагаются только два механизма из основной «тройки», пользовательские могут либо вызываться по вводу ключевого слова в строку поиска, либо быть назначенными поисковиком по умолчанию.

В левом верхнем углу располагается вертикальная лента основных кнопок: «плюс» показывает рабочий стол, позволяя ввести адрес или запрос в строку поиска, кнопка Play выводит список открытых сайтов с аудио/видео контентом, пиктограмма камеры позволяет делать скриншоты фрагментов страниц с привязкой к веб-сайту, на котором они были «захвачены», «галерея» отображает все такие скриншоты, а кнопка «загрузки» показывает все скачанные из интернета файлы. Тут же, к слову, видно, что локализация интерфейса весьма сырая – так, мультимедийная вкладка называется «Игрок» (машинный перевод слова Player). При этом вариант Player является гораздо более точным еще и потому, что это не просто вкладка со списком сайтов, а собственный мини-плеер: если у вас в фоне проигрывается какое-нибудь видео, то вы можете прямо из вкладки не только поставить его на паузу, но и открыть в мини-окне живое превью (аналогичное тому, что можно увидеть в Android-версии клиента YouTube), которое показывается поверх всех открытых приложений в системе и может быть перетащено в любое удобное для вас место на экране.

Традиционное для Chromium-браузеров меню здесь также есть, кнопка его вызова находится в левом нижнем углу (видимо, по аналогии с кнопкой «Пуск» в Windows). Здесь можно найти привычные пункты «открыть новое окно», «режим инкогнито», масштаб страницы, загрузки, основные настройки и т.д. В «других инструментах» — только диспетчер задач и очистка истории посещенных страниц.

Сайт открывается в своеобразном «окошке» по центру, оставляя боковые полосы «десктопа» с панелью кнопок слева и миниатюрами открытых страниц – справа. Да, в Opera Neon нет классической панели вкладок – каждая страница, потеряв фокус, «сворачивается» в пиктограмму и отправляется в правую боковую панель. Точно так же здесь нет и «Избранного» — если вы хотите сделать закладку, нужно иконку сайта из правой колонки перетащить в общую «кучу» в центре (в которой благодаря эффекту «гравитации» часто используемые сайты «всплывают» наверх, а ресурсы, к которым вы обращаетесь редко – «тонут» и отправляются в нижнюю часть окна). В «шапке» страницы показывается минимум информации – кнопки «назад» и «обновить», «минимизировать» и, в адресной строке — название страницы (чтобы увидеть собственно адрес, нужно кликнуть мышкой по названию). В стремлении к минимализму разработчик дошел до того, что убрал кнопку «закрыть» — она есть только у миниатюры сайта в правой колонке, так что вам, чтобы «избавиться» от текущей страницы, придется найти ее иконку в списке других открытых сайтов.

В Opera Neon есть удобная, но неочевидная функция «сплит-скрина». Если вы перетянете пиктограмму сайта из правой колонки на открытую в данный момент страницу, браузер предложит показать ее справа или слева от текущей, после чего вы можете перетаскивать разделительную полосу влево или вправо, предоставляя тому или другому сайту больше или меньше экранного пространства.

В плане же более привычной по традиционным браузерам функциональности Opera Neon ничем похвастать не может – хоть окно настроек и предлагает все, что в нем ожидает увидеть пользователь других браузеров на базе Chromium, однако ни сторонних расширений, ни инструментов разработчика, ни традиционных для обычной Opera блокировщика рекламы или VPN тут нет. По словам разработчика, сделано это намеренно – поскольку Opera Neon все-таки лишь экспериментальный концепт, а не коммерческий продукт.

Производительность

Opera Neon базируется на движке Blink, являющемся частью проекта Chromium и использующемся в «обычной» Opera, Chrome и других браузерах на базе Chromium. Соответственно, и отличия экспериментального браузера Opera от его «собратьев» в тестах на производительность несущественны — разве что поддержка HTML 5 у него оказывается несколько хуже.

JetStream 1.1 JavaScript Benchmark, баллы (больше – лучше):



Peacekeeper, баллы (больше – лучше):



Octane 2.0 JavaScript Benchmark, баллы (больше – лучше):



The HTML5 Test, баллы (больше – лучше):



Итоги

Opera Neon показывает, что новые идеи могут заметно освежить даже такую консервативную категорию софта, как десктопные браузеры. Судя по всему, разработчик не планирует развивать этот проект в коммерческий продукт, а использует его для обкатки новых решений, которые затем будут (или не будут) внедряться в традиционную Opera — во всяком случае, за месяц, прошедший с появления первой пробной версии, никаких обновлений для Opera Neon выпущено не было, и не только с новой функциональностью, но и с исправлением найденных ошибок.