Первый взгляд на Moto X4: долгожданный «мото»? [IFA 2017]

История современных Moto, по крайней мере для меня, началась где-то в 2013 году. Именно тогда свет увидел оригинальный Moto X, за которым последовал Moto G и обновленные версии этих моделей. Но последний «икс», который мы видели до сегодня, был представлен больше двух лет назад и у поклонников старых флагманов могло сложиться впечатление, что в топовом сегменте Moto окончательно переключилась на выпуск разных Z и их Play версий. Отчасти так и есть. Представленный в рамках IFA 2017 Moto X4 уже не является флагманом в привычном понимании этого слова и он не поддерживает Moto Mods. При этом смартфон оснащен лучше G5 Plus, в чем-то интереснее Moto Z2 Play и у него есть шанс стать популярным. Давайте разберемся почему я так считаю.

Дизайн

Компания давно отошла от привычного дизайна и продолжает искать свой стиль. И если в серии Z дизайнеры ограничены требованиями совместимости с модулями, то для остальных линеек таких ограничений нет.

Результатом эксперимента под названием Moto X4 стал небольшой 5,2 дюймовый аппарат. В 2017 его восприятие можно сравнить с оригинальной моделью, ведь на фоне конкурентов смартфон можно назвать компактным.

Так как в команду в любом случае влилась новая кровь из Lenovo, мы получили глянцевый аппарат, передняя и задняя стороны которого прикрыты стеклом Gorilla Glass. Получилось ярко и марко, но эргономично.

Кроме этого в X4 использовали знакомый нам по смартфонам Huawei ход, когда под стеклом находится многослойный материал, который по-разному «играет» в зависимости от того, под каким углом на крышку падает свет.

На выбор доступно два цвета корпуса – просто черный и нежный голубой, напоминающий некоторые Galaxy. Специфика освещения не позволила передать его на фотографиях, но можете поверить на слово – получилось интересно.

Кроме этого, Moto X4 радует удобными боковыми клавишами и наличием всех привычных интерфейсных разъемов.

Оснащение

Как мы сказали вначале, Moto X4 – это не флагман, модель относится к средне-высокому сегменту. Нового Snapdragon 630 в паре с 3/32 или 4/64 ГБ памяти хватит для большинства сценариев использования.

Наверняка, многие предпочли бы увидеть внутри более производительный Snapdragon 660, но абсолютно все производители продолжают играть в игру по созданию более доступных аппаратов, которые ровно настолько проще флагманов, чтобы обеспеченные покупатели выбирали все же топовый смартфон.

Зато в остальном аппарат выглядит не хуже более дорогих предложений. Поддерживается двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, две SIM, карты памяти, быстрая зарядка, есть даже полноценная защита от влаги по стандарту IP68, которую сложно найти не во флагманах.

Камеры и софт

Презентация Moto X4 – еще одно подтверждение того, что производители все больше начинают акцентировать внимание на используемом ПО, которое отличается заметнее, чем «железо» и определяет работу последнего.

В новинке есть поддержка Moto Display и жестов, а также полноценная интеграция Amazon Alexa. В первую очередь это интересно покупателям в США, поэтому мы остановимся на других нововведениях. В частности, в X4 появились новые режимы распознавания объектов в камере и дополнительные возможности редактирования фото – размытие заднего плана, акцентирование цветов и другие. Конечно, это же умеют делать сторонние приложения, но если функциональность будет доступна «из коробки», то никому не станет хуже.

Сами камеры тоже интересны. Следуя моде на сдвоенные модули, компания выбрала тандем из обычного и сенсора с широкоугольной оптикой. Главный вопрос – на сколько хорошо или плохо они будут снимать, но поиском ответов на эти вопросы мы займемся во время полноценного тестирования.

Итоги

Moto X4 должен выйти на рынок в сентябре по цене в 400 евро. Стоимость модели в Украине пока не объявлена, но думаю, что можно отталкиваться от озвученных цифр. Конечно, прайс не самый доступный, но мне кажется, что X4 может стать неплохой альтернативой тем же Galaxy A или Huawei Nova, или выбором тех, кто не видит смысла в Moto Mods. Именно этим интересна данная модель. А что вы думаете про новый Moto X?