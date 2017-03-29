Первый взгляд на Samsung Galaxy S8 и S8+

Ещё до анонса флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ количество информации о них просто зашкаливало. Мы узнали, как выглядят новые флагманы, в каких цветах будут представлены и даже какими будут аксессуары к ним. И вот сегодня в Нью-Йорке компания Samsung официально представила Galaxy S8 и S8+. Мы уже успели вживую посмотреть на новинки, и готовы поделиться первыми впечатлениями о них.

Дизайн

В последние несколько лет в Samsung начали уделять больше внимания дизайну своих смартфонов. Но в этом году внешний вид флагманов и вовсе стал одной из основных тем презентации. И действительно, вживую они выглядят просто потрясающе. Практически всю лицевую панель Galaxy S8 и S8+ занимает дисплей со скруглёнными углами, при этом его изогнутые края создают ощущение полного отсутствия рамок по бокам.

Если посмотреть на корпус с боку, то он полностью симметричный, тыльная сторона тоже загибается по краям. Рамка вокруг корпуса, как и в S7 edge, алюминиевая, стекло подогнано к ней очень плотно, поэтому кажется, что оно плавно перетекает в металл.

С лицевой панели исчезли традиционные для Samsung управляющие клавиши, для них просто не нашлось места. Теперь они находятся на самом дисплее, но понимают силу нажатия и отвечают на него короткой вибрацией.

Сканер отпечатков переехал на тыльную сторону, и находится рядом с блоком камеры. Ещё до анонса Galaxy S8 и S8+ было много споров о том, будет ли такое расположение удобным. По короткому знакомству со смартфоном сложно это подтвердить или опровергнуть.

Но в Samsung уверяют, что сканер распознаёт палец с любой стороны, и к его расположению легко привыкнуть. Забегая наперёд также напишу, что разблокировать смартфоны можно через сканирование радужной оболочки глаза, а также через распознавание лица. Для этого на фронтальной панели над дисплеем есть дополнительная камера.

На правой грани Galaxy S8 и S8+ находится клавиша включения, на нижней можно найти 3,5 мм разъём для наушников и порт USB Type-C, а вот на левой расположена клавиша регулировки громкости и отдельная кнопка для вызова виртуального помощника Bixby.

Корпус Galaxy S8 и S8+ по хорошей традиции имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, поэтому его можно опускать в воду на глубину до 1,5 метра и на время до 30 минут.

В целом, дизайн новый дизайн смартфонов Samsung получился просто отличным, и он определённо будет узнаваемым. В компании даже не стали размещать на лицевой панели свой логотип, хотя при большом желании могли бы найти для него место.

Дисплей

В Galaxy S8 используется 5,8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2960х1440 точек, что позволяет ему формировать изображение с плотностью пикселей 570 на дюйм. У Galaxy S8+ диагональ экрана больше – 6,2 дюйма, но разрешение такое же, поэтому плотность пикселей достигает 529 на дюйм. Оба дисплея имеют OLED матрицу, которая демонстрирует эталонный чёрный цвет и в целом отличную цветопередачу.

Как и ранее в Super AMOLED дисплеях Samsung, в Galaxy S8 и S8+ можно настраивать насыщенность цветов на экране, делая их более натуральными или более красочными.

Кроме этого, есть фильтр синего цвета, который можно активировать на постоянной основе или включать по расписанию, он делает дисплей более «тёплым», уменьшая нагрузку на глаза, что особенно актуально вечером и ночью.

В настройках смартфонов также можно менять разрешение переключая его в режим HD+ (1480×720), Full HD+ (2220×1080), а также на полное – WQHD+ (2960×1440).

Соотношение сторон в экранах Galaxy S8 и S8+ не стандартное и составляет 18,5:9. Из-за этого они более вытянутые в высоту, что немного непривычно. На первый взгляд приложения нормально адаптируются под такое соотношение, но, вероятно, некоторые игры и старые программы могут обрезаться по верхнему и нижнему краю. Такая же ситуация с видео, в Full HD оно обрезается по краям, но в Samsung придумали надстройку в интерфейсе, которая позволяет растягивать видео на весь экран. Это, например, работает в YouTube.



Кроме этого, с вытянутым дисплеем стало проще работать в двухоконном режиме, который позволяет расположить два приложения в одном окне.

Платформа

В Украине Galaxy S8 и S8+ будут продаваться в версии с процессором Exynos 8895 – это чип, выполненный по 10-нанометровому техпроцессу, который работает на частоте 2,35 ГГц с 4 производительными и 4 энергоэффективными ядрами. За обработку графики в нём отвечает новый видеоускоритель Mali-G71. Другие характеристики включают 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Из беспроводных опций в Galaxy S8 и S8+ есть Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC и Bluetooth 5.0, последний позволяет подключать к смартфону одновременно две пары беспроводных наушников.

Первые впечатления от скорости работы Galaxy S8 и S8+ отличные, интерфейс смартфонов очень отзывчивый. Работают они под управлением операционной системы Android 7.0 с немного переработанным интерфейсом от Samsung.

Камера

Основная камера в Galaxy S8 и S8+ осталась 12-мегапиксельной с диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией, основные изменения касаются программного обеспечения. Это, например, касается скорости съёмки, казалось, что S7 очень быстро снимает и сохраняет фотографии, но Galaxy S8 и S8+ могут дать ему фору, может даже показаться, что они делают фото ещё до того, как нажимается кнопка затвора.

Фронтальная камера в смартфонах 8-мегапиксельная и тоже с диафрагмой f/1.7.

Аккумулятор

Одним из основных отличий Galaxy S8 от S8+ является ёмкость встроенного аккумулятора. В первом она на 3000 мАч, а во втором – 3500 мАч. Оба смартфона поддерживают быструю зарядку через порт USB Type-C, а также через индукционное зарядное устройство. По сравнению с S7 edge даже у версии «плюс» батарея стала меньше, но возможно компании удалось оптимизировать энергопотребление за счёт более энергоэффективного процессора, а также программных доработок. Надеемся проверить это уже в ближайшее время в полноценном тесте.

Bixby

Это новый виртуальный помощник от Samsung для которого на корпусе даже есть отдельная кнопа. Основная его цель: помогать пользователю управлять смартфоном, а также систематизировать информацию и создавать напоминания.

Например, Bixby может через голосовую команду перевернуть фото, запустить воспроизведение видео и даже начать его трансляцию на телевизор. При этом он понимает контекст, поэтому для того, чтобы перенести воспроизведение видео с экрана смартфона на телевизор можно просто сказать: «перенеси это видео на телевизор». Кроме этого, Bixby умеет создавать напоминания, его можно попросить напомнить написать сообщение или позже посмотреть письмо.

К сожалению, пока Bixby будет доступен на английском и корейском языках, а также только для ряда системных программ, хотя в Samsung обещают, что на момент запуска будет поддержка Google Play Music. В дальнейшем компания планирует привлечь больше разработчиков и обеспечить нормальную интеграцию Bixby в сторонние приложения.

В итоге

Galaxy S8 и S8+ оставляют приятное первое впечатление, у смартфонов отличный дизайн и характеристики. После неудачи с Note7 в Samsung действительно приложили максимум усилий для того, чтобы выпустить интересный, а главное – красивый продукт. Но насколько хорошо «работает» новый дизайн и что