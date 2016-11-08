Самые полезные боты Telegram для украинских пользователей

Растущий интерес к сервисам для обмена сообщениями привел к тому, что пользователи стали проводить чуть ли не больше времени в различных мессенджерах, чем в социальных сетях. Благодаря Telegram, свое новое развитие получили и боты. Они стали тем инструментом, благодаря которому пользователь может выполнять различные действия, не выходя из приложения. Из статьи вы узнаете, что представляют собой Telegram-боты и какие из них можно использовать с пользой.

Для чего нужны боты и как они работают?

Согласно Wikipedia, бот — это специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через тот же интерфейс, что и обычный пользователь.

Проще говоря, это робот, который умеет отвечать на определенные запросы и выполнять предусмотренные для него действия. Начало массовому использованию ботов в сервисах обмена мгновенными сообщениями положил мессенджер Telegram, создатели которого представили собственную платформу для ботов в 2015 году и открыли доступ к API. Так, постепенно, рядом с обычными пользователями Telegram стали появляться аккаунты роботов. Они расширяют диапазон возможностей мессенджера, экономят время пользователя и ресурсы мобильного устройства. Боты ищут по запросу информацию, автоматизируют и упрощают определенные действия, уведомляют о публикациях в соцсетях, предоставляют услуги различных компаний и в конце концов просто развлекают.

Аккаунты ботов в приложении выглядят несколько иначе, так что отличить их от реальных пользователей не составит труда. Они никогда не начинают разговор первыми, не имеют статусов и отметок времени, когда последний раз были замечены в сервисе. Их имена оканчиваются на «bot» и они всегда счастливы с вами пообщаться. Ботов можно добавлять в групповой чат. При этом, по умолчанию они не видят переписку других участников беседы. Как и любого другого пользователя Telegram, бота также можно остановить и заблокировать.

Возможности у ботов – индивидуальные. Например, @telerobot_bot помогает перевести интерфейс Telegram на русский или украинский языки, @ImageSearchBot ищет изображения по запросу, @weatherman_bot показывает погоду в вашем городе, @Instasave_bot сохраняет фото с Instagram и видео c YouTube, а @tap2bot и вовсе многофункциональный бот, умеющий и фильм на вечер подобрать и билеты на самолет найти.

Существует также встраиваемый тип ботов (Inline). Их не нужно добавлять в групповой чат или начинать с ними беседу. Они работают опционально и, как правило, выполняют одну задачу – достаточно набрать имя бота в строке ввода сообщения и соответствующий запрос. Примерами таких ботов могут служить @gif, @pic, @wiki, @imdb, @bold и прочие.

В апреле этого года Telegram представил обновленную платформу Bot Platform 2.0, основным нововведением которой стала встроенная клавиатура с заранее заготовленными кнопками-командами. Кроме того, боты получили возможность отправлять различные типы файлов, получать доступ к номеру телефона пользователя и его местоположению. Это расширило возможности ботов и упростило общение с ними.

Инициировать разговор с роботом очень просто. Для этого достаточно ввести команду /start для его запуска или нажать соответствующую кнопку. В ответ вы получите информацию о боте и список доступных для него команд. Все боты в мессенджере бесплатные. Однако некоторые из них все же не стесняются просить пожертвования или предлагать платные услуги.

Где взять бота?

Если вы точно знаете, как называется аккаунт бота, найти его можно через поиск в самом приложении Telegram. Но лучше воспользоваться специализированными каталогами ботов, в которых они удобно отсортированы по разделам. Примером такого каталога является Telegram Bot Store. Сайт содержит более 6 тысяч ботов для Telegram с возможностью поиска по ключевым словам и языку интерфейса бота.

Как сделать своего бота?

Мода на ботов набирает обороты. Однако бот может быть не только развлечением, но и важным инструментом для компаний, интернет-магазинов, крупных СМИ и владельцев пабликов в соцсетях. В сети достаточно много информации о том, как создать бота без знаний основ программирования. Одним из таких сервисов является Manybot с пошаговыми инструкциями по созданию Telegram-ботов.

Лучшие боты Telegram

На текущий момент уже создано огромное количество ботов, большинство из которых – «пустышки» или боты-однодневки. Разобраться в таком количестве и выбрать лучших из них достаточно непросто. Вот список немногих из Telegram-ботов, которые могут оказаться действительно полезными.

Бот показывает курсы валют относительно гривны: НБУ, межбанк, средний курс в банках и на рынке. Особенность @MinfinBot в том, что он умеет сортировать банки в зависимости от стоимости доллара, евро и рубля.

Справочник, который помогает найти любую организацию по ключевым словам и тегам, а также подходящие под критерий поиска объект в радиусе 200 метров от указанного адреса. В базе данных @cityguide_bot – 5 украинских городов: Киев, Одесса, Харьков, Днепр и Донецк.

Это бот будет крайне полезен для тех, кто часто пользуется услугами «Укрзалізниці». Бот ищет билеты на поезда Украины и показывает график движения поезда по номеру. Его особенностью является мониторинг билетов по заданному направлению с учетом выбранных параметров каждые 5 минут. @railwaybot также позволяет перейти к процессу покупки билета через сервис «Приватбанка».

Бот, который умеет отслеживать посылки курьерских служб доставок по Украине: «Новой Почты», «Деливери», «Мист-Экспресс», а также «Укрпочты».

В Telegram также есть несколько других бот-трекеров. К примеру, @NovaPoshta_Bot и @whereisnpbot являются неофициальными ботами «Новой Почты», которые показывают статус посылки, ближайшее к вам отделение и месторасположение его на карте.

Официальный бот «ПриватБанка», с помощью которого можно отправлять и получать деньги на банковскую карту. Используется бот в индивидуальных и групповых чатах через встроенные запросы. Чтобы отправить или получить деньги через Telegram, достаточно в любом чате набрать @PrivatBankBot и сумму платежа. Но перед этим необходимо пройти авторизацию, предоставив боту свой номер телефона и подтвердив платежную карту. Транзакции с помощью бота применимы только для держателей карт «ПриватБанка». Все переводы подтверждаются через SMS-сообщения.

Робот украинского travel-проекта об интересных местах Украины. Вы отправляете текущую геолокацию боту, и он подберёт вам ближайшие пешеходные маршруты, проведет по всем наиболее выдающимся местам, предоставит соответствующую информацию и фотографии. The Unexplored City был запущен в сентябре этого года, поэтому информации в нем совсем мало и пока только по Киеву. Создатели проекта обещают добавить маршруты по другим украинским городам в ближайшем будущем.

Рекомендуем также обратить внимание на следующих ботов:

@AlertBot

Простой таймер с уведомлением. Можно указать интервал времени в минутах, часах и днях и написать сообщение, которое бот пришлет вам, когда время закончится.

@AndyRobot

Робот по имени Andy сможет заменить вам англоговорящего собеседника. Изучение английского языка будет проходить в непринуждённом стиле, в формате «вопрос-ответ».

@DriveItBot

С помощью этого бота можно в один клик отправлять файлы размером до 20 МБ в свое облачное хранилище Google Drive. Все файлы хранятся в папке Telegram и сортируются в зависимости от их типов.

@pomodoro_timer_bot

Pomodoro-таймер, который позволяет использовать классическую технику Pomodoro, а также устанавливать свои правила для выполнения задач.

@TweetItBot

Бот отправляет в Twitter все, что вы ему напишете. Поддерживает фото, видео, стикеры и GIF анимацию. @TweetItBot показывает опубликованную им запись и позволяет ответить, сделать ретвит, «лайкнуть» или удалить ее прямо в чате. Есть поддержка встроенного режима с возможностью поиска твитов.

@YTranslateBot

Робот переводит сообщения на один из 12 доступных языков с поддержкой автоматического определения языка. Можно добавить бота в группу, указать направление перевода, и он будет автоматически переводить ваши сообщения.

@YandexMapsBot

Официальный бот сервиса Яндекс.Карты. Находит организации и места на Яндекс.Картах, показывает текущее местоположение и сообщает о пробках на дорогах. Понимает различные вариации команд. Альтернативой Яндекс-боту выступает @osmbot, который умеет искать по заданным параметрам на картах OpenStreetMap.

@MyCookBot

Поиск рецептов по названию или ингредиентам. Если перечислить боту продукты, он выдаст список того, что можно приготовить. @MyCookBot хорош тем, что предлагает полный текст рецептов с фотографиями готовых блюд.

@WolframBot

Этот бот поможет отыскать ответ на любую математическую задачу в сервисе Wolfram Alpha.

@wradar_bot

Погодный бот-информер, который показывает погоду в любом городе на текущий момент, сегодня, завтра и на 3 дня вперёд. @wradar_bot поддерживает автоматические уведомления о погоде в утреннее или вечернее время суток.

Это далеко не полный список ботов, которые могут оказаться полезными. Пишите в комментариях, какими еще Telegram-ботами пользуетесь вы?