Furious 7 на волне скорби по погибшему Полу Уокеру неожиданно для самих создателей заработал аж $1,5 млрд., взлетев на четвертое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории. И хотя сейчас лента откатилась на шестое место, $1,5 млрд. – это $1,5 млрд., почти столько же, сколько принесли все остальные фильмы серии The Fast and the Furious вместе взятые. Понятно, что резать курицу, несущую золотые яйца, никто не собирался. Встречайте The Fate of the Furious – уже без Пола Уокера, но зато с новым, неожиданным пополнением в семье Дома Торетто.

The Fate of the Furious / «Форсаж 8» Жанр боевик

Режиссер Ф. Гэри Грей

В ролях Вин Дизель (Доминик Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис), Дуэйн Джонсон (агент Люк Хоббс), Тайриз Гибсон (Роман Пирс), Крис Бриджес (Тэж Паркер), Курт Рассел (Мистер Никто), Джейсон Стейтем (Деккард Шоу), Эльза Патаки (Елена Нивес), Натали Эммануэль (Рамзи), Скотт Иствуд (Никто Младший), Шарлиз Терон (Сайфер), Кристофер Хивью (Родос), Тего Кальдерон (Тего Лео), Дон Омар (Рико Сантос), Хелен Миррен (Магдалина Шоу) и др.

Студии Original Film, One Race Films, Universal Pictures

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

Все, кто интересуются action-фильмами, знают, что в восьмой части The Fast and the Furious Дом пойдет против своей семьи. Но если вы смотрели предыдущие семь фильмов франшизы, вы также знаете, что этого не может быть, просто потому, что этого не может быть. Дом не может предать семью. Точка. Значит, у него есть весомая причина поступать так, как он поступает, и имеется план, как исправить ситуацию и наказать зарвавшегося мерзавца, заставившего его воевать против своих. Можете не сомневаться.

Чтобы найти слетевшего с катушек Дома, вовремя появившийся Мистер Никто (как же мы рады снова видеть Курта Рассела) призывает на помощь несколько неожиданных персонажей, в числе которых сразу два кровных врага Дома и его семьи. Да, в фильме есть обоснование подобного решения, и даже объясняется, почему бывшие мерзавцы и злодеи на самом деле не такие плохие, но все равно, за погибших по их вине Жизель и Хана очень обидно. И это не единственный случай, когда сценаристы изменили привычный лор серии в угоду сюжету The Fate of the Furious. Так, Дом… Впрочем, причина, по которой Торрето перешел на Темную сторону, достаточно очевидна, и это типичный и очень грубый пример использования deus ex machina.

Серия The Fast and the Furious – заложница своего успеха. Учитывая, что в последних частях история Дома и его команды превратилась из гоночной драмы в высокобюджетный боевик, нечто среднее между xXx и Mission: Impossible, сценаристы и режиссеры вынуждены от серии к серии повышать градус безумия. Да, дуэли машин и вертолетов и совершенно нереалистичная поездка с сейфами на привязи в серии уже были, но Furious 8 переплюнул все предыдущие части по глупости и нереалистичности трюков.

И ладно бы авторы ограничились только стаей машин-зомби (даже не спрашивайте!) на улицах Нью-Йорка, так здесь полно и более бредовых ситуаций. Какое авто лучше всего подходит для поездки на секретную русскую военную базу за Полярным кругом? Конечно, оранжевая Lamborghini, что же еще! Какую скорость развивают русские подлодки в погруженном положении? Судя по The Fate of the Furious – где-то под 200 км/ч, легко догоняя любой суперкар. Кстати, как стоящая на стапелях атомная подлодка оказалась в воде, нам так и не показали, потому что правильный ответ на этот вопрос: «Никак!». Как развивающий 300 км/ч вингджет догоняет самолет, летящий на скорости 800 км/ч? Сколько лошадей в машине Дома в сцене с канатами? И т.д. и т.п.

После Furious 7, где многие трюки были сняты вживую и выглядели, при всем своем безумии, даже реализуемыми, Furious 8 неприятно удивляет нереалистичностью большинства сцен с автомобилями. Да, здесь есть шикарная, прямо-таки каноничная гонка в Гаване, с неожиданным финишем в духе оригинальных серий. Но ведь есть и злосчастная погоня в финале, после которой сцена с «Мрией» на бесконечной взлетной полосе из Fast & Furious 6 покажется вам верхом реализма. Боюсь, как бы прыжок через подлодку не стал для серии тем самым прыжком через акулу.

А вот драки в фильме на удивление хороши. Что сцена в тюрьме с Джейсоном Стейтемом и Дуэйном Джонсоном, что сольный проход одного Стейтема с ценным грузом в руках через салон самолета. Отстрел террористов, перемежаемый умильными шутками и прибаутками – то еще зрелище. Вообще, Стейтем в Furious 8 приятно удивляет, он здесь очень похож на себя молодого, еще до череды снятых под копирку боевиков.

The Fate of the Furious – самый дорогой фильм серии, что неудивительно, учитывая, каких звезд пригласили в дополнение к основной команде Дома. В серию в несколько необычной для нее роли вернули Эльзу Патаки. Иствуд-младший, ученик мистера Никто, который должен хотя бы визуально заменить Пола Уокера, выступает в роли красавчика. Шарлиз Терон очень органична в роли циничной негодяйки. Отдельное спасибо за Хелен Миррен. Хотя у актрисы в фильме всего лишь два коротких эпизода, она просто прекрасна. Жаль, Натали Эммануэль в картине немного, но в целом ее Рамзи неплохо вписалась в команду. Кстати, какая же все-таки фамилия у ее героини?

Furious 8 оставляет странное впечатление. Вроде бы вы и рады появлению хорошо знакомой отлично сыгранной команды, мощным автомобилям и привлекательным девушкам в кадре, но количество глупостей, происходящих на экране в единицу времени, в этот раз просто зашкаливает, что, конечно же, расстраивает.

После Furious 7 у авторов фильма была отличная возможность поставить точку в этой истории. Увы. Выход девятого фильма франшизы, в котором нас, скорее всего, ждет новая встреча с героиней Шарлиз Терон, запланирован на 19 апреля 2019 г., а десятого – на 2 апреля 2021 г. Мало того, ходят настойчивые слухи о спин-оффе к серии с персонажем Дуэйна Джонсона. Так что это еще далеко не конец…