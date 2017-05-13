Есть совершенно отдельная категория очень добрых, светлых фильмов, которым хочется простить буквально все. И эксплуатацию удачных образов, и некоторую вторичность, и даже сумбурность повествования. Вы отлично знаете подобные картины – Amélie, Stardust, Jumanji. Современные сказки, добрые и немного грустные. Я бы поставил в этот ряд и This Beautiful Fantastic – британскую трагикомедию с великолепными актерами и трогательным сюжетом.

This Beautiful Fantastic / «Волшебные чудесные» Жанр драма

Режиссер Саймон Эбауд

В ролях Джессика Браун-Финдли (Белла Браун), Эндрю Скотт (Вернон), Том Уилкинсон (Элфи Стивенсон), Джереми Ирвин (Билли), Анна Чанселлор (мисс Брэмби) и др.

Студии Ipso Facto Productions, Smudge Films

Год выпуска 2016

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Белла Браун – очень странная девушка. Она подкидыш, которую спасли обычные лондонские утки, и выросла в приюте. Милая девушка страдает обсессивно-компульсивным расстройством, агорафобией и патологически боится растений. К сожалению, ее домовладелец грозится выселить Беллу за ненадлежащий уход за участком (в Англии такое действительно возможно), да еще и вредный старикашка-сосед постоянно попрекает ее заброшенным садом. Девушке нужно, несмотря на все ее фобии, за четыре недели привести сад в порядок. И она даже не представляет, как это изменит ее жизнь.

This Beautiful Fantastic – добрая сказка. Здесь есть прекрасная принцесса Белла, боящаяся выходить из своей башни, которую, как драконы, охраняют ее страхи. Есть на первый взгляд строгая, но на самом деле очень ранимая и отзывчивая добрая фея в лице соседа-ворчуна Элфи Стивенсона. Есть верный слуга и друг ирландец Вернон. И даже прекрасный странный принц-механик Билли. А еще в This Beautiful Fantastic совсем нет отрицательных персонажей.

Львиная доля шарма фильма – актерский ансамбль. Исполнительнице главной роли Джессике Браун-Финдли не впервой играть девушек не от мира сего. Вы наверняка знаете эту актрису по роли юной леди Сибил Кроули в Downton Abbey. Режиссер This Beautiful Fantastic решил на полную использовать запомнившийся зрителям образ, Белла в этом фильме даже внешне похожа на леди Сибил. Такая же короткая причёска, такие же платья в стиле 20-х гг. прошлого века и, конечно же, обязательная шляпка с широкими полями – вылитая леди Сибил на прогулке.

В роли слуги Вернона, трогательно заботящегося и постоянно пикирующего сначала с Элфи Стивенсоном, а затем и с Беллой, снялся великолепный Эндрю Скотт (Джим Мориарти из Sherlock). Очень нетипичная для него роль и очень интересный образ. А ворчливого, но очень доброго Элфи сыграл заслуженный ветеран британского кино Том Уилкинсон.

This Beautiful Fantastic действительно очень сумбурный фильм, но, учитывая характер и привычки его героини, он и не может быть иным. Он действительно временами очень похож на ту же Amélie, но это уж точно не недостаток. Да, он очень наивный, но сказки и должны быть наивными и немного грустными в конце, ведь радость редко бывает без привкуса потери.

This Beautiful Fantastic — не тот фильм, ради которого стоит специально идти в кинотеатр. Мне кажется, он больше подходит для домашнего семейного просмотра. Если вам хочется в течение полутора часов и посмеяться, и немного погрустить вместе с близким вам человеком – это именно та картина, которая вам нужна.