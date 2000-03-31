ТОП-3 новых ноутбуков бизнес-класса: обзор от «Фокстрот»

Ноутбуки для работы – многочисленный класс устройств, в который попадают и недорогие модели начального уровня, и ультрабуки премиум-сегмента. Специалисты компании «Фокстрот» составили список трех наиболее перспективных бизнес-лэптопов, вышедших в 2016-2017 годах. Все модели прекрасно справляются с повседневными задачами, демонстрируя быстродействие при работе с офисными программами.

Lenovo IdeaPad Miix 310

Компактный ноутбук-трансформер Lenovo IdeaPad Miix 310 оснащен съемным 10.1-дюймовым WUXGA-экраном (1920 х 1200). Модель появилась на прилавках в середине прошлого года.

Компания Lenovo – один из немногих производителей, использующих четырехъядерные процессоры в бизнес-ноутбуках начального класса. Новый трансформер получил чипсет Intel Atom x5-Z8350 (1.4 ГГц) и интегрированную графику Intel HD Graphics 400.

Мгновенный запуск и быстрая работа приложений обеспечивается 4 Гб ОЗУ и eMMC-диском на 64 Гб. За обмен данными с внешними накопителями отвечает разъем USB 2.0. Средняя продолжительность автономной работы составляет 8 часов. В качестве операционной системы используется Windows 10.

Dell XPS 13 9360

Модель XPS 13 9360 была анонсирована в конце 2016 года и только недавно появилась в продаже. Ноутбук имеет тонкий серебристо-черный корпус из металла и стекловолокна. Сенсорный 13.3-дюймовый дисплей с разрешением 3200 х 1800 точек защищен ударопрочным стеклом Gorilla Glass. Клавиатура новинки подсвечивается светодиодами.

Модель работает под управлением свежей версии Windows 10. За обработку данных отвечает мощный 2-ядерный процессор Intel Core i7-7500U (2.7-3.5 ГГц), а за прорисовку графики – интегрированный видеоускоритель Intel HD Graphics. Под хранение данных выделено 256 Гб памяти. Объем оперативки составляет 16 Гб. Лэптоп способен «прожить» без подзарядки до 18 часов.

В числе дополнительных преимуществ Dell XPS 13 9360 – наличие стереодинамиков с поддержкой технологии Waves MaxxAudio и высокоскоростных интерфейсов (USB 3.0 и Thunderbolt 3).

Xiaomi Mi Notebook Air 12.5

В феврале 2017 года поступил в продажу китайский лэптоп Xiaomi Mi Notebook Air 12.5. Внешне новинка напоминает макбук благодаря лаконичному дизайну и премиальным материалам корпуса – стеклу и алюминию. Модель с 12.5-дюймовым FullHD-дисплеем весит чуть больше килограмма при скромной толщине 12.9 мм.

«Рабочий» характер нового лэптопа легко определить по аппаратной конфигурации. На борту модели – 2-ядерный процессор начального уровня Intel Core m3 6Y30 (2.2 ГГц), дополненный встроенной графикой Intel HD Graphics 515 и ОЗУ на 4 Гб. Для файлов и программ ОС Windows 10 предусмотрено 128 Гб пространства SSD. При желании хранилище можно расширить с помощью дополнительного накопителя HDD или SSD.

Ноутбук может работать вдали от розетки до 12 часов благодаря аккумулятору с емкостью 37 Втч. В числе других особенностей – наличие фронтальной камеры 1 Мп и разъема USB Type-C.