Цифровое наследство: что делать с учетными записями пользователей после их смерти

О смерти не принято думать, а если и приходится, то зачастую люди беспокоятся о совершенно иных делах, нежели об аккаунтах в Сети. Тем не менее, у каждого интернет-пользователя существует и цифровая жизнь. Случается, что люди умирают, а их профили остаются активными и продолжают «жить». На этот счет многие популярные социальные сети и сервисы предлагают свои решения, о которых мало; кто знает.

Google

Комплексно и максимально тактично к этому вопросу подошла компания Google, еще в 2013 году предложив своим пользователям функцию под названием «Google на всякий случай». Спрятана она в настройках конфиденциальности, в разделе «Управление контентом». «Google на всякий случай» позволяет назначить доверенные контакты, которые получат доступ к содержимому профиля, а также определить, что произойдет с имеющимися данными после того, как вы перестанете пользоваться своим аккаунтом. Проще говоря, пользователи могут быть уверены, что их фотографии, документы, контакты, электронная почта, файлы в облаке, записи в блокноте и даже закладки в Chrome останутся доступны кому-либо из родственников и друзей или будут окончательно удалены.

Все настройки «Google на всякий случай» находятся на одном экране и включают 4 этапа. В самом начале пользователю необходимо указать срок бездействия, по истечении которого аккаунт автоматически переводится в неактивный режим и выполняются дальнейшие инструкции его владельца. Можно выставить период от 3 до 18 месяцев с шагом 3 месяца. Система обязательно напомнит за месяц до окончания указанного срока.

Что касается оповещений, то для этого система попросит вас указать номер телефона и электронную почту, отличную от основной почты Gmail. На них будут приходить уведомления с проверочным кодом для активации аккаунта и подтверждения вашей активности, в случае такой необходимости.

Опции «Доверенные лица» следует уделить особое внимание. На этом этапе осуществляется настройка самых важных параметров: автоответчика для почты Gmail и доступа к пользовательскому контенту доверенным лицам. При желании вы можете создать автоматическое сообщение, которое будет отправляться всем, кто напишет на ваш электронный адрес по истечении срока бездействия. Функция может оказаться полезной, если по какой-то причине вы поменяли почту и хотите удалить предыдущий аккаунт Google.

Добавление доверенных контактов предусматривает круг лиц до 10 человек, которые по истечении срока вашего бездействия получат уведомление о том, что аккаунт является неактивным. При этом вы можете выборочно открыть любому контакту доступ к своим данным в сервисах Google. В этом случае доверенное лицо получит возможность в течение трех месяцев загрузить контент из вашего аккаунта. Чтобы активировать эту функцию, необходимо указать номер телефона этого человека, на который придет SMS с кодом подтверждения доступа.

Но и это еще не все – вы можете заранее подготовить для него сообщение, которое он получит по электронной почте, когда аккаунт станет неактивным. Чтобы на крайний случай не напугать человека, Google добавит к нему пояснение. Выглядит это следующим образом:

Финальным этапом является принятие окончательного решения, что делать с учетной записью после всех этих манипуляций – удалять или сохранять. Если вы решите ее удалить, то стоит учесть, что Google не позволяет сделать это выборочно. Также имейте в виду, что зарегистрировать новый аккаунт с таким же именем уже не получится. Это наводит на мысль, что на деле компания Google просто отключает доступ к профилям пользователей, решивших их удалить.

Facebook

Вопросом управления аккаунтами умерших пользователей крупнейшая в мире социальная сеть задалась в 2015 году, добавив в настройки безопасности профиля соответствующие функции. На случай смерти Facebook предлагает установить для страницы памятный статус или удалить ее без возможности восстановления. Рядом с именем в профиле человека с памятным статусом будет отображаться слово «Вспоминаем», а его друзья смогут делиться воспоминаниями в хронике аккаунта. При этом все публикации останутся доступными в соответствии с настройками конфиденциальности. Войти в такую учетную запись уже невозможно.

Помимо этого, пользователи Facebook могут назначить себе хранителя. Функция с соответствующим названием находится в настройках безопасности. Она позволяет выбрать кого-то из друзей в качестве доверенного контакта. Этот человек получит доступ к странице пользователя после установки ей памятного статуса. Хранителю также можно заранее подготовить сообщение, которое он получит после вступления в «должность». На странице умершего пользователя хранитель имеет право закреплять публикации, отвечать на запросы добавления в друзья, менять фото профиля и обложки.

Похоже, что сейчас возможности у хранителя сильно ограничены, но в будущем в Facebook планируют их значительно расширить, позволив таким лицам авторизоваться под учетной записью с памятным статусом, читать сообщения, изменять или удалять публикации, друзей и другой контент на странице.

«ВКонтакте» и «Одноклассники»

Российская социальная сеть «ВКонтакте» по примеру Facebook также предлагает родственникам и друзьям умершего пользователя выбрать, что делать с его страницей: удалить или оставить как память, закрыв доступ к ней сторонним лицам. В обоих случаях им необходимо обратиться в службу поддержки, прикрепив к запросу сканированную копию свидетельства о смерти. Если родственники принимают решение оставить такую страницу в сети, она продолжает существовать в «законсервированном» виде. «ВКонтакте» не предоставляет к ней логин и пароль и не позволяет совершать на ней каких-либо действий. Возможности передавать в управление неактивные страницы кому-либо из родственников не предусмотрены.

Аналогичным образом поступает «Одноклассники». Единственное исключение – социальная сеть не идентифицирует профили умерших пользователей, поэтому, если вы хотите, чтобы страница не появлялась в разделах «Возможно, вы знакомы» и «Праздники», придется отправить запрос на ее удаление.

Несмотря на отсутствие возможности «замораживать» такие страницы и присваивать им памятные статусы, иногда служба технической поддержки «Одноклассников» может пойти навстречу при условии, если предоставлены соответствующие доказательства.

Twitter

Сервис микроблогов Твиттер может только удалить профиль умершего. Если вы являетесь его родственником и хотите это сделать, готовьте пакет документов, включая сведения о покойном, копию свидетельства о смерти и вашего удостоверения личности. Отправить запрос можно, заполнив соответствующую форму на английском языке.

Эта же форма служит и для отключения учетной записи недееспособного пользователя. Правда, для этого необходимо доказать, что он не в состоянии управлять своим профилем, а вы являетесь его доверителем.

Instagram

Уведомить администрацию о неактивном аккаунте в Instagram, который принадлежит умершему человеку, может любой пользователь этой сети. При подтверждении такой странице присваивается памятный статус. Страницы со статусом не появляются в рекомендациях и не упоминаются в публикациях. Но что интересно, согласно справочной информации, любой пользователь может отправить умершему фото или видео, используя Instagram Direct. Родственники умершего пользователя имеют право запросить администрацию удалить его аккаунт в Instagram, предоставив соответствующие документальные подтверждения.

Яндекс

Компания «Яндекс» не располагает возможностью передавать управление учетной записью умершего пользователя третьим лицам, в том числе и родственникам. В этом поисковик ссылается на российское законодательство, которое не считает аккаунты в соцсетях и сервисах имуществом. Тем не менее, ссылаясь опять-таки на российские законы, в компании не исключают того факта, что могут предоставить доступ к данным пользователей по требованию государственных органов.

По-другому обстоит дело с «Яндекс.Деньгами». Деньги в электронном кошельке уже расцениваются как имущество, поэтому они могут быть переданы наследникам в случае смерти владельца аккаунта. Однако при этом доступ к Яндекс-кошельку не предоставляется – осуществляется лишь перевод с него имеющейся суммы денег на другой кошелек, который должен быть идентифицирован в системе.

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Вопрос «что делать с учетными записями умерших пользователей?» остается актуальным. На текущий момент эта проблема никак не регулируется законодательно, поэтому является заботой самих интернет-сервисов. А многие из них, к сожалению, предлагают однозначное ее решение – удалить такой аккаунт. По крайней мере, Google и Facebook могут предоставить в этом плане больше возможностей.