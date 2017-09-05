Обзор мультирум-акустики Urbanears Baggen и Stammen

Интересующиеся темой наушников читатели наверняка слышали о бренде Urbanears. Производитель достаточно молодой, но в своих кругах уже известный. Отличительной чертой Urbanears можно назвать палитру цветов, в которых представлены продукты компании, где, наверное, каждый сможет найти себе что-то подходящее. В этот раз у нас на обзоре не наушники, а пара колонок, которые могут работать в режиме мультирум – Baggen и Stammen. Но на этом список их возможностей не заканчивается.

Модельный ряд

У скандинавцев много моделей наушников, но колонок только две: Baggen и Stammen. И они могут работать как самостоятельно, так и вместе. Вот почему они объединены в одну систему. Покупать же можно любое количество колонок любого размера.

Да, функционально они ничем не отличаются, единственные различия заключаются в размере и, соответственно, мощности: Baggen побольше, а Stammen поменьше. Комбинировать между собой их тоже можно как угодно, все зависит только от целей и бюджета, ведь Baggen, конечно же, не просто больше, но и дороже.

Комплектация и первые впечатления

Поставляются колонки в коробках немного большего размера, чем сами устройства. В комплекте только шнуры питания в тканевой оплетке и пара бумажек. Упаковка довольно простая и не сильно говорит о стоимости самого продукта. А в комплект так и просится AUX-кабель.

Говоря про AUX. Перед тем, как начать изучать возможности устройства, очень хотелось просто включить музыку. Подумал, что самый быстрым вариантом станет именно AUX (кабель как раз был под рукой). Не угадал. Как выяснилось, просто подключить кабель с источником звука для колонки мало. Настройка начинается с приложения для смартфона, которое поможет устройству «подхватить» Wi-Fi и обнаружить другие колонки (если такие есть). И только после этого можно приступать к прослушиванию. Благо, процесс простенький и не потребует каких-либо дополнительных знаний. Но без смартфона с iOS или Android не обойтись.

Дизайн и удобство использования

Baggen и Stammen представляют собой небольшие коробки, обтянутые тканью. Размеры Baggen составляют 300×300×212 мм, внутри спрятаны два 2.5″ твиттера и один 5.25″ сабвуфер. В свою очередь Stammen немного меньше: 210×210×142 мм, а внутри у него тоже два твиттера по 3/4″ каждый, и 4-дюймовый сабвуфер. Как видно на фото, все внутренности прикрыты и со всех сторон устройства выглядят одинаково.

Все, что доступно пользователю, это пара колесиков сверху, одно для регулировки громкости и активации мультирум, второе для выбора режима работы и пресетов воспроизведения музыки через стриминговые сервисы. Для информирования пользователя о текущих режимах работы есть небольшие белые диоды, которые всегда горят. Но о текущем уровне громкости устройство никак не информирует, это можно узнать только в приложении. Снизу на корпусе есть разъем питания, AUX и USB (1.0 A) для зарядки смартфона. Также на нижней части колонки есть четыре прорезиненные ножки.

Не смотря на простую форму корпуса, яркие цвета и обтяжка тканью делают устройство привлекательным. Классные цвета (всего в выборе есть 6 вариантов) действительно можно вписать в любой интерьер, но в первую очередь такое оформление должно заинтересовать молодежь. Другой момент – практичность. Если пластиковую или деревянную колонки можно легко протереть, то с тканью так не выйдет. Более того, кота такая колонка заинтересует как когтеточка. А если во время вечеринки кто-то случайно прольет на колонку какой-либо напиток, то скорее всего останутся пятна. Поэтому во время выбора места для установки колонки, сразу стоит продумать эти нюансы.

Функциональность

Набор возможностей у акустики более впечатляющий, чем может показаться изначально. Колонки не просто могут подключаться между собой без проводов, у пользователя есть выбор из всех популярных способов связи с устройством: Bluetooth, AirPlay и Chromecast. И более того, колонка может подхватить радио из интернета и даже подключаться к заданным плейлистам в Spotify. Здорово!

Ко всему, как уже упоминалось, на колонке есть USB-разъем для зарядки смартфона. Ну и никто не отменял стандартный AUX-разъем. Но связь и робота устройства сильно зависит от наличия сети. И вот как это выглядит.

Управление и синхронизация

Между собой колонки связываются через Wi-Fi, также и управляются приложением со смартфона. Да, к колонке можно подключиться по Bluetooth или AUX, но в любом случае она ищет сеть (если ее нет) и периодически соединение теряется, а музыка замолкает. Это стоит учитывать, если планы на акустику немного отличаются от задуманного производителем сценария.

Что касается управления, то тут все довольно просто. С колонки регулируется звук и запускаются пресеты заданные в приложении. Через Urbanears Connected можно словно пультом управлять всеми подключенными колонками, настраивать эти самые пресеты и подправить эквалайзер (только низкие и высокие частоты). Это можно делать независимо от того, откуда играет музыка. Но было бы хорошо иметь и физический пульт для регулировки хотя бы громкости, ведь иногда для запуска приложения требуется время (достать смартфон из кармана или взять его со стола, разблокировать, найти приложение и запустить его…), ведь в случае, если из колонок что-то заиграло громче, чем ожидалось, тянуться к ней все же придется. Стоит учесть, что если у колонок больше одного пользователя (или у одного такого много разных устройств), то гаджеты могут начинать конфликтовать между собой.

Тестовые Baggen и Stammen связываются и «держатся» друг за друга хорошо (редко бывают паузы), а вот через AirPlay или Chromecast они могут заикаться, если у пользователя слабый роутер. Но даже в таком случае с помощью Bluetooth получится избежать этих проблем. Правда, при любых вариантах подключения (даже AUX) у колонок есть ощутимая задержка в полсекунды.

Подключить Spotify можно через приложение. Таким образом появляется возможность даже без участия смартфона или компьютера включить заданный плейлист, который заиграет в случайном порядке композиций. С одной стороны, удобно, что можно обойтись без смартфона или компьютера. Но с другой – если захочется послушать какую-то определенную композицию, то тут Urbanears практически бессильны.

Звук

Хотя в цифрах мощность колонок не выглядит очень впечатляющей (Baggen – 60W и Stammen – 36W), для среднестатистической квартиры их точно хватит. Я разместил колонки так, что Baggen находился возле рабочего стола, а Stammen на кухне. Так получалось, что даже в самые удаленные углы квартиры все равно доносилась музыка, хотя более 40-50% мощности я в основном не использовал. И этого было достаточно с учетом того, что дома я в основном либо за столом, либо на кухне.

Звучат же колонки отлично. Это именно тот случай, когда абсолютно все композиции из плейлистов звучат хорошо. Изначально в обеих колонках завышены басы, что сразу слышно, но особого желания это исправить нет. Особенно на руку это для клубных жанров и хип-хопа. Baggen же напрямую дает это почувствовать, вибрация от низких расходится по помещению и удары баса хорошо ощутимы.

Но даже если включить запись живого концерта с симфоническим оркестром, звук все равно будет радовать как насыщенностью, так и деталями. Единственное, чего лично мне не хватает, это стерео, к которому я все же привык, имея аудиоцентры с двумя колонками, направленными немного в разные стороны. Но и это легко нивелируется функцией мультирум, которая в моем случае вызвала просто детский восторг. Отдельным удобством в данном случае является еще и то, что для включения музыки достаточно просто подключиться к колонкам со смартфона, они же всегда в режиме ожидания и ждут пользователя.