Выставка Plug-In Ukraine 2017: вторая в очереди, первая по значимости?

Выставка «Plug-In Ukraine 2017» должна удивлять: проходя спустя месяц после «ЕкоДрайв 2017», требовалось уже не просто показать электрокары, а дать качественно новый уровень мероприятия. Получилось или нет?

На выставку Plug-In Ukraine 2017 так и «давит» цифра «2»: она проводится уже второй раз в своей истории; она вторая в очереди среди весенних выставок электромобилей и гибридов. Это накладывает свой отпечаток. Если в прошлом году для внимания публики достаточно было просто собрать много электромобилей в одном месте, добавить к ним зарядных станций и пару-тройку конференций, то теперь требовалось перейти на качественно новый уровень.

В вопросах количества и важности участников это удалось. С одной стороны – громкие имена «официалов»: «АВТ Бавария» (BMW i3), «Рено Украина» (Renault серии ZE), «Фалькон-Авто» (KIA Niro и KIA Soul EV), «Тойота Украина» (Toyota RAV4 Hybrid и Lexus RX Hybrid), «Хюндай Мотор Украина» (Hyundai Ioniq гибрид и электромобиль). С другой – частные продавцы, представляющие различные эксклюзивные модели: чего стоят Detroit Electric и Tesla Model X. Представлен даже электрический автобус Vitovt Electro E420 от белорусов.

Если хотите увидеть и лично познакомится сразу со многими электрокарами, подобная выставка – отличный шанс (есть даже мини-тест-драйв). А пока – краткий фотообзор самых важных электрокаров выставки Plug—In Ukraine 2017.

Официальные электромобили Renault: ZOE, Twizy, Kangoo ZE. На выставке была представлена уже обновленная версия Renault ZOE с увеличенным АКБ (41 кВтч, 400 км NEDC, около 300 км в реальности). Цена – от 830 тыс. грн за базовую версию с АКБ 22 кВтч и от 888 тыс. грн за версию с увеличенной АКБ 41 кВтч. Максимальная версия Intense с АКБ 41 кВт оценена в 944 тыс. грн. Поставки первых электрокаров ZOE ожидаются в октябре 2017 года.

А еще к началу 2018 года в Украину может приехать Twizy! Точных цен пока нет, ожидается от около 15 тыс. евро. Тогда же можно ждать и обновленный Kangoo ZE с увеличенной АКБ; но пока доступен лишь электрический фургон Kangoo ZE с АКБ 22 кВтч – от 830 тыс. грн.

Электрический Hyundai Ioniq теперь тоже с ценой! Прайс стартует с 949 тыс. грн и заканчивается на отметке 1,092 млн. грн. Дорого? Но все-таки это полноценный С-класс (почти 4,5 м длины, база 2,7 м) с довольно большим аккумулятором (28 кВтч, производитель обещает запас хода в 280 км). Первая партия электрических Hyundai Ioniq уже едет в Украину, есть интерес со стороны потенциальных клиентов (в основном – корпоративные покупатели)

Площадь и масштабы также существенно выросли, по словам организаторов – почти вдвое: 3 000 кв. м, 40 компаний, 60 брендов. Ведь кроме электрокаров и гибридов, на выставке Plug-In Ukraine 2017 представлено множество «тематических» товаров: электрические мотоциклы и велосипеды, гироборды, скутеры, детский электротранспорт, пр.

Очень важно, что представлены различные зарядные станции для электромобилей и подзаряжаемых гибридов: часто этот вопрос остается за кадром, но без построения сети «электрических заправок» невозможно развитие массового рынка электрокаров в мире и Украине. Отрадно, что у нас представлены как известные мировые производители зарядных станций, так и местные локальные компании, предлагающие более доступные решения. Тема зарядных станций крайне важна и в будущем мы обязательно уделим ей особое внимание в отдельных материалах на сайте ITC.

Не только автомобили, но и: мотоциклы, зарядки, велосипеды, детские авто, гироборды и скутеры – все с приставкой «электро». Есть даже автобус!

Третья слагающая часть Plug-In Ukraine 2017 – проведение различных тематических семинаров, конференций, презентаций от клубов любителей электромобилей. Это круг общения профессионалов, энтузиастов, любителей; это новые идеи, деление опытом, решение вопросов. Наконец, это просто «тусовка» людей-энтузиастов, которым интересна и близка тема электрического транспорта – что вылилось в автопробег электромобилей по улицам Киева, приуроченный к началу работы Plug-In Ukraine 2017.

Выставка получила поддержку Министерства инфраструктуры Украины, Государственного агентства по вопросам енергоэффективности и енергосохранения Украины, Всеукраинской Ассоциации Автомобильных Импортеров и Дилеров (ВААИД). Интересно, что лет десять назад сама ВААИД проводила именно здесь («КиевЕкспоПлаза» на м. Нивки) и в это время (весна) свою выставку «Kyiv Automotive Show»: обычные ДВС-автомобили, «крутые» стенды. Раньше «звездой» шоу были Audi R8 или BMW М-серий, а тепер – Tesla X, Renault ZOE. Вот он, пример из памяти, как мир изменился-то со временем…

Пожалуй, самые знаковые электромобили выставки Plug—In Ukraine 2017: эксклюзивные Detroit Electric и Tesla Model X (привезенные, кстати, одной компанией Carpoint To—U), да «официалы» Renault ZOE и Hyundai Ioniq Electric

Конечно, выставке Plug-In Ukraine 2017 до Kyiv Automotive Show еще расти и расти. Равно как и самому объему продаж электрокаров и гибридов нужно расти до продаж обычных ДВС-авто. Равно как и количеству моделей с приставкой «электро» нужно расти до количества моделей обычных автомобилей. Равно как и Украине следует расти в своем восприятии электромобилей, отказываясь от потребления в стиле «куплю дешевый БУ электрокар, чтобы экономить на бензине» в сторону восприятии электромобиля, как одной из версий полноценного автомобиля, просто со своими особенностями.

В таком случае очень хорошо, что проводятся выставки, подобные Plug-In Ukraine 2017. Потому, что это есть некий уровень, отметка, по которой можно судить о развитии, проблемах, вопросах отрасли из года в год. Это выставка хорошего качества в вопросах организации, но пока еще малых физических масштабов (количество участников и посетителей, уровень подготовки стендов). И здесь ключевое слово «пока». Ну что, Plug-In Ukraine, до встречи в следующем году?

P.S.: Выставка «Plug-In Ukraine 2017» проводится в комплексе «КиевЕкспоПлаза», ул. Салютная 2Б, метро Нивки. Период проведения: 7-9 апреля. Цена билета: 60-80 гривен в зависимости от условий покупки; билеты можно купить на сайте организаторов: www.pluginua.org. Выставка Plug-In Ukraine 2017 проходит совместно с выставкой Digital Reality, один входной билет дает возможность посещения двух мероприятий.