20th Century Fox, Panasonic и Samsung Electronics объединяются в альянс для продвижения технологии HDR10+

Компании 20th Century Fox, Panasonic и Samsung Electronics объявили о заключении партнерского соглашения. Результатами этого партнерства, как сообщается, станет «открытая, бесплатная платформа динамических метаданных» для получения изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Платформа получила название HDR10+.

В рамках сотрудничества также будет разработана программа сертификации и логотип, который будут получать устройства, получившие соответствующий сертификат совместимости.

Тройка вышеупомянутых компаний сформирует лицензионную организацию, которая возьмется за лицензирование платформы HDR10 + уже в январе 2018 года. Лицензиатами платформы HDR10+ выступят компании, занимающиеся созданием разного рода видеоконтента, производители телевизоров, проигрывателей Blu-ray, телевизионных приставок и прочего оборудования. Само лицензирование не предусматривает возникновение обязательств, связанных с необходимостью постоянной выплаты роялти, но номинальный административный сбор все же придется заплатить.

Как утверждается, технология HDR10+ обеспечивает «беспрецедентное качество изображения» на всех дисплеях благодаря автоматически оптимизированных для каждой сцены параметров яркости, контраста и настроек цвета. В предыдущих версиях оптимизации применялись ко всей видеозаписи целиком, а новая версия HDR10+ позволяет усиливать каждую конкретную сцену, тем обеспечивая более яркие визуальные эффекты и более высокое качество изображения.

20th Century Fox, Panasonic и Samsung пообещали раскрыть подробности о программе лицензирования и провести демонстрации возможностей технологии HDR10 + на выставке CES 2018.

Источник: cdrinfo