ADATA представила специальную версию флеш-накопителя i-Memory AI920 для смартфона Apple iPhone 7 в цвете Jet Black

Компания ADATA Technology представила флеш-накопитель i-Memory AI920 Jet Black, цвет которого полностью совпадает с расцветкой соответствующей версии iPhone 7. Флешка отличается водо- и пыленепроницаемостью, а также специальным покрытием, которое предотвращает появление царапин, стирание краски и другие виды износа (по стандарту 2H).

Накопитель собран в тонком корпусе толщиной 6,9 мм, оснащен интерфейсами Lightning и USB 3.1. Он имеет несколько вариантов объема: 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ, а скорость чтения данных новинки достигает 150 МБ/с. Производитель оснастил флешку удлиненными разъемами, что позволяет подключать его к устройствам даже в «толстых» чехлах. Ко всему прочему модель AI920 получила сертификат Apple MFi, так что является официальным iOS-аксессуаром.

Накопитель ADATA AI920 подключается к устройствам iOS и Windows без необходимости в установке каких-либо драйверов и поддерживает различные операционные системы. С приложением ADATA i-Memory к накопителю добавляется поддержка 4K видео, Live Photos, аудио без потерь и практически всех видов документов, фотографий, видео и аудио.

Приложение также добавляет оптимизацию для Apple Airpods, обеспечивая более высокое качество музыки, а также поддерживает зеркалирование Chromecast, с помощью которого пользователи могут «стримить» контент с AI920 на ТВ с поддержкой Chromecast. Кроме того, приложение позволяет быстро создавать резервную копию данных, шифровать файлы и папки, сохранять контент и встраивать субтитры.

Источник: ADATA