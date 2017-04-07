Adidas представила Futurecraft 4D – свои первые серийные кроссовки, частично напечатанные на 3D-принтере

Всемирно известный производитель спортивного инвентаря и одежды Adidas уже достаточно давно экспериментирует с применением технологий трехмерной печати в производстве обуви, но новейшая модель спортивных кроссовок под названием Futurecraft 4D, бесспорно, является самим амбициозным творением компании. Межподошва Futurecraft 4D изготавливается с помощью технологии Continuous Liquid Interface Production (CLIP). Это технология трехмерной печати полимерными материалами, отверждаемыми под действием света. В случае Futurecraft 4D используется жидкая полимерная смола и ультрафиолетовое излучение.

Разработчик технологии – стартап из Кремниевой долины под названием Carbon – заявляет, что именно их решение может сделать серийное производство обуви методом трехмерной печати реальностью, так как обеспечивают большую гибкость и скорость, нежели традиционная аддитивная печать. Инвесторами Carbon выступают фонды, созданные Google и General Electric.

Carbon заверяет, что ее технологии позволяют компаниям максимально быстро перейти от этапа проектирования к массовому выпуску продукции. Также они заявляют, что при использовании их разработок получаемая на выходе продукция гораздо надежнее и эластичнее, нежели пластиковые аналоги, изготовленные методом литья под давлением.

И хотя сама по себе технология выглядит весьма многообещающей, Adidas пока не торопится прыгать двумя ногами будущее, где трехмерная печать является одной из основных технологий производства обуви. Пока нет. Всего 5 тыс. пар кроссовок Futurecraft поступят в продажу в конце этого года. Впрочем, к концу 2018 года компания планирует довести объемы выпуска до 100 тыс. пар такой обуви в год. Так что это вполне может быть начало новой эры на рынке спортивной обуви.

«Это важная веха не только для нас, но и в целом для всей отрасли», – сказал в интервью Reuters директор по развитию Adidas Герд Манц. «Мы сломали некоторые рамки».

Одним из преимуществ использования 3D-печати для производства кроссовок является возможность выпуска небольших партий. Это могут быть ограниченные партии обуви, посвященные определенным событиям и вещам. Это могут быть дорогостоящие и дизайнерские кроссовки, учитывает индивидуальные особенности стопы и походки спортсмена. Но пройдет немного времени, прежде чем Adidas и Carbon снизят стоимость производства до соответствующего уровня, чтобы сделать такую обувь массовой.

Сколько будет стоить пара кроссовок Futurecraft 4D производитель не говорит, но отмечает, что они будут принадлежать к «премиальному» ценовому сегменту. Иными словами, дешевыми они точно не будут.

«Индивидуализация придет, но вам необходимо научиться ходить, прежде чем бежать», – заключил Манц.

Источник: The Verge