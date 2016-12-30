AirPods за 6599 грн: официальные продажи беспроводных наушников Apple в Украине могут стартовать в феврале 2017 года

Анонсированные ещё на сентябрьской презентации, полностью беспроводные наушники Apple постепенно начинают поступать в продажу в разных странах. Как оказалось, Украина также есть в планах компании, и официальные продажи могут начаться уже в феврале 2017 года по цене 6599 грн. По крайней мере, такая цена указана в предзаказе на AirPods, открывшемся на сайтах «АЛЛО» и «Фокстрот», которые являются официальными партнёрами Apple.

Согласно информации в блоге компании «АЛЛО», датой начала поставок беспроводных наушников AirPods покупателя может быть 10 февраля 2017 года, такой срок указан в предзаказе. Впрочем, он может смещаться.

По данным Hotline новые наушники Apple сейчас есть в ассортименте около десяти магазинов, и это не официальные поставки. Стоимость AirPods при этом колеблется от 10 000 до 14 000 грн.