Amazon улучшила планшет Fire HD 10 и снизила цену на него

Компания Amazon обновила свой планшет Fire HD 10, оснастив его улучшенными компонентами. При этом новинка предлагается по более доступной цене по сравнению с предшественником.

В новой версии планшета Amazon Fire HD 10 применяется 10,1-дюймовый дисплей с WUXGA разрешением 1920х1200 точек (плотность размещения пикселей 224 ppi). В прошлогодней версии было доступно лишь разрешение 1280×800 точек. Также были улучшены и другие компоненты системы. Так, 4-ядерный процессор работает на частоте до 1,8 ГГц (против 1,5 ГГц ранее), а объём ОЗУ увеличен в 2 раза и теперь составляет 2 ГБ. По заверениям производителя, производительность нового Fire HD 10 повышена на 30%. Кроме того, в 2 раза увеличена и ёмкость встроенного хранилища. Варианты с 16 и 32 ГБ хранилища уступили место версиям с 32 и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Слот для карты памяти microSD позволяет расширить хранилище на дополнительные 256 ГБ. На задней панели расположена 2-мегапиксельная камера, а на лицевой панели – VGA-камера. Батарея обеспечивает до 10 часов автономной работы. Аппарат работает под управлением модифицированной версии Android и поддерживает голосовой ассистент Alexa.

Несмотря на все указанные улучшения, планшет Amazon Fire HD 10 образца 2017 года стоит на $80 меньше прошлогодней версии: $150 за модель с 32 ГБ флэш-памяти и $190 – за устройство с 64 ГБ флэш-памяти. Цены указаны при покупке планшета со специальным предложением, что подразумевает демонстрацию рекламы пользователям. Чтобы отказаться от такой опции, нужно единоразово заплатить дополнительные $15. Фактические поставки начнутся с 11 октября.

Источник: The Verge