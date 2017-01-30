Американские IT-корпорации выступили всецело против указа Трампа об иммигрантах
Антииммигрантский указ Трампа, подписанный им на прошлой неделе, вызвал в США бурю негодования. Массовые акции протеста прошли во многих американских городах, таких как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго и Даллас.
Сообщается, что Брин долгое время находился около младенца в коляске, на которой был прикреплён знак «Я хочу, чтобы мои дедушка и бабушка вернулись из Ирана».
@selenalarson Here is the pic pic.twitter.com/FbNVVoZVXm
— Ashkan Hajjam (@ashyhajjam) January 29, 2017
Отмечается, что основатель Google учил ребенка, как правильно протестовать.
Sergey Brin was straight up teaching an infant how to protest. pic.twitter.com/VZEcXiAQe4
— Ryan Mac (@RMac18) January 29, 2017
Впрочем, с журналистами Брин был немногословен. На вопросы нескольких репортеров основатель Google ответил, что не хочет давать комментарии и вообще находится на митинге как частное лицо. Лишь представителю Forbes удалось получить от него более личное признание: «Я здесь, потому что я беженец».
Однако не стоит думать, что новый указ обошел стороной сам Google. 28 января руководство поисковика попросило сотрудников своей штаб-квартиры в Маунтин-Вью как можно скорее вернуться домой из-за рубежа, пока антииммигрантский указ не вступил в силу: новый режим въезда для иммигрантов затрагивает около 200 работников корпорации.
Кроме этого, недовольство распоряжением Трампа выразили и другие американские технологические корпорации, например, Apple и Uber. В частности, глава Apple Тим Кук заявил, что его компания не могла бы существовать без иммигрантов и поэтому они уже связались с Белым Домом, чтобы разъяснить свою позицию.
Также с жесткой критикой закона выступил Марк Цукерберг. Глава Facebook припомнил, что его прадеды тоже иммигранты, приехавшие в США из Германии, Австрии и Польши, а родители его жены Присциллы Чан — беженцы из Китая и Вьетнама.
Цукерберг считает, что закрывать страну от въезда иммигрантов нельзя: «Если бы мы перестали впускать беженцев несколько десятилетий назад, семьи Присциллы тут не оказалось бы».
«Нам нужно обезопасить страну, но мы должны концентрироваться только на тех, кто действительно несёт угрозу. Распространение фокуса правоохранительных органов за пределы множества людей, представляющих реальную угрозу, сделает жизнь американцев менее безопасной из-за отвлечения ресурсов [на неважные цели], а миллионы людей без документов, которые не несут угрозы, будут жить в страхе депортации», — говорится в заявлении Цукерберга.
Напомним, что Трамп в предвыборной гонке обещал бороться с нелегальными мигрантами. 25 января, спустя пять дней после вступления в должность, он подписал указ, по которому иностранцев без документов могут в любой момент задержать и депортировать. Распоряжение затрагивает около 11 миллионов человек, в том числе беженцев, которые ищут в стране убежища. Таким образом Трамп надеется не пустить в страну радикальных террористов.