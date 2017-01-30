Американские IT-корпорации выступили всецело против указа Трампа об иммигрантах

Антииммигрантский указ Трампа, подписанный им на прошлой неделе, вызвал в США бурю негодования. Массовые акции протеста прошли во многих американских городах, таких как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго и Даллас.

Но, что интересно, недовольны новым указом и многие IT-корпорации. В частности, в аэропорту Сан-Франциско среди протестующих журналисты обнаружили Сергея Брина — основателя Google и президента холдинга Alphabet.

Сообщается, что Брин долгое время находился около младенца в коляске, на которой был прикреплён знак «Я хочу, чтобы мои дедушка и бабушка вернулись из Ирана». @selenalarson Here is the pic pic.twitter.com/FbNVVoZVXm — Ashkan Hajjam (@ashyhajjam) January 29, 2017 Отмечается, что основатель Google учил ребенка, как правильно протестовать. Sergey Brin was straight up teaching an infant how to protest. pic.twitter.com/VZEcXiAQe4 — Ryan Mac (@RMac18) January 29, 2017 Впрочем, с журналистами Брин был немногословен. На вопросы нескольких репортеров основатель Google ответил, что не хочет давать комментарии и вообще находится на митинге как частное лицо. Лишь представителю Forbes удалось получить от него более личное признание: «Я здесь, потому что я беженец». Однако не стоит думать, что новый указ обошел стороной сам Google. 28 января руководство поисковика попросило сотрудников своей штаб-квартиры в Маунтин-Вью как можно скорее вернуться домой из-за рубежа, пока антииммигрантский указ не вступил в силу: новый режим въезда для иммигрантов затрагивает около 200 работников корпорации.