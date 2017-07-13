Анонс смартфона LG V30 назначен на 31 августа

Компания LG разослала по каналам СМИ приглашения на презентацию нового смартфона LG V30, благодаря чему стала точно известна дата проведения этого мероприятия. Итак, анонс второго в этом году флагмана корейской компании назначен на 31 августа, как и предполагалось, и будет приурочен к стартующей на следующий день в Берлине ежегодной выставке IFA 2017.

Изображение приглашения демонстрирует переднюю панель смартфона (предположительно LG V30), на дисплее устройства отображается дата, время и место проведения мероприятия, а также стилизованная буква V на фоне, которая не дает усомниться, что в этот день нам покажут именно модель LG V30.

О смартфоне LG V30 мы уже знаем немало. Буквально на днях известный инсайдер OnLeaks опубликовал видео с трехмерной моделью новинки, позволяющее полноценно оценить дизайн устройства. Оно подтверждает предыдущие слухи, что смартфон LG V30 лишится главной изюминки серии в виде дополнительного дисплея. По дизайну LG V30 копирует модель G6 при более крупном корпусе. Ожидается, что грядущая новинка получит экран диагональю 6 дюймов с соотношением сторон 18:9. Чем еще она будет выделяться на фоне LG G6, пока загадка. Также можно смело предположить наличие флагманской SoC Snapdragon 835 и не меньше 4 ГБ ОЗУ.

Источник: gsmarena