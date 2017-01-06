Анонсирована спецификация HDMI 2.1 с поддержкой новых режимов, функций и возможностей

Организация HDMI Forum рассказала о возможностях новой версии спецификации HDMI версии 2.1, в котором реализован ряд интересных технологических решений.

Так, в HDMI 2.1 добавлена поддержка более высоких разрешений и частот. Новые режимы 8K60Гц и 4K120Гц позволят выводить чрезвычайно чёткое и плавное изображение с динамических сценах. Благодаря поддержке Dynamic HDR позволяет добиться оптимального соотношения детализации, яркости, контрастности, динамического диапазона не только для отдельных сцен, но и для отдельных кадров.

Пропускная способность кабелей 48G для несжатого сигнала на уровне 48 Гбит/с позволяет передавать видео в разрешении 8K с HDR. При этом обеспечена обратная совместимость с предыдущими версиями спецификации HDMI, благодаря чему такие кабели могут использоваться совместно с существующими на рынке устройствами.

Функция Game Mode VRR сходна с технологиями G-Sync и FreeSync. Она позволяет подстраивать частоту обновления изображения в соответствии с возожностями графического процессора. Благодаря этому устраняются задержки и потери кадров, а геймплей становится более плавным и детализированным.

Также в HDMI 2.1 реализованы улучшенные возможности для передачи звука, включая поддержку прогрессивных форматов аудио и объектно-ориентированного звука. Последняя возможность позволит расширить предыдущие наборы акустики 5.1 и 7.1 за счёт добавления многочисленных динамиков повсюду в комнате, что позволит создавать всеохватывающее 3D звуковое окружение.

К внедрению новой спецификации HDMI 2.1 планируется приступить в начале второго квартала этого года.

Источник: techpowerup