Apple и Nokia снова сошлись в новом патентном противостоянии

После нескольких лет разбирательств Apple и Nokia разрешили свои патентные разногласия в 2011 году. Но сейчас патентная война между компаниями разгорается вновь. В этот раз Apple подала антимонопольный иск не против самой Nokia, а против сторонних компаний, которые действуют от её имени и защищают патентные интересы (PAE — patent assertion entities). В то же время Nokia напрямую обвиняет Apple в незаконном использовании патентов.

Apple утверждает, что Nokia заключила соглашения относительно лицензирования патентов на справедливых и разумных условиях (FRAND). Но Nokia передала эти патенты в пользу PAE (в частности, компаниям Acacia Research и Conversant Property Management), чтобы те более агрессивно занимались сбором денег, не следуя принципам FRAND. По мнению Apple, такая практика является непозволительной, так как она «неконкурентна и оскорбительна» по отношению к Apple и другим технологическим компаниям. В отличие от Nokia, компании PAE не производят собственных продуктов, а вся их деятельность основана вокруг патентных судебных разбирательств. Так, эти компании судились с Apple не менее 12 раз только в связи с патентами Nokia. Кроме того, Acacia Research судилась с Apple более 40 раз из-за патентов Nokia и других компаний. Потому Apple требует через суд признать нелегальной практику частых судебных разбирательств из-за патентов, принадлежащих другим компаниям. Соответствующий иск подан в Калифорнии.

В то же время Nokia подала несколько отдельных судебных исков против Apple в США и Европе. В них утверждается, что Apple нарушает принадлежащие Nokia патенты. По мнению Nokia, после заключения патентного соглашения с Apple, последняя «отклоняла последующие предложения Nokia относительно лицензирования других запатентованных изобретений, которые используются во многих продуктах Apple». Таким образом, Apple должна выплатить дополнительные средства в пользу Nokia, так как она фактически получает преимущества от использования большего количества патентов, чем оплачивает в соответствии с достигнутыми ранее соглашениями. В судебном иске перечислены 32 патента, которые касаются работы дисплея, пользовательского интерфейса, программного обеспечения, технологии кодирования видео. Пока не уточняется, какую сумму денег Nokia хочет получить от Apple в качестве компенсации за нарушение принадлежащих ей патентов.

Источник: The Verge