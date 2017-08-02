Apple намекает, что до конца квартала будет представлен как минимум один новый iPhone

Apple намекает, что до конца квартала будет представлен как минимум один новый iPhone

После целой череды слухов, свидетельствовавших о задержке выпуска новой модели iPhone, компания Apple наконец опровергла эти сведения. Хотя и косвенно.

Опубликовав отчёт о финансовых результатах минувшего квартала, компания также поделилась прогнозным доходом нынешнего квартала. Так, Apple ожидает получить доход в сумме $49 млрд до $52 млрд. Это достаточно высокий показатель. Если Apple закладывает его в прогноз, значит презентация нового iPhone и старт его продаж должны состояться в традиционное время. Учитывая, что текущий квартал заканчивается 30 сентября, значит презентация новинки должна состояться в начале сентября, а старт продаж – через неделю или около того.

Руководитель компании Тим Кук во время конференции с инвесторами заявил, Apple ожидает «очень волнительную осень».

Но ситуация продолжает оставаться неоднозначной. Нельзя исключать, что в сентябре Apple представит слегка обновлённую версию iPhone 7s, а через несколько месяцев будет выпущена абсолютно новая модель с существенными нововведениями. Тим Кук также заявил, что ближе к концу году будут выпущены новые продукты. Вероятно, речь идёт о новых планшетах iPad и обновлённых компьютерах Mac.

Источник: The Verge

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