Apple намекает, что до конца квартала будет представлен как минимум один новый iPhone

После целой череды слухов, свидетельствовавших о задержке выпуска новой модели iPhone, компания Apple наконец опровергла эти сведения. Хотя и косвенно.

Опубликовав отчёт о финансовых результатах минувшего квартала, компания также поделилась прогнозным доходом нынешнего квартала. Так, Apple ожидает получить доход в сумме $49 млрд до $52 млрд. Это достаточно высокий показатель. Если Apple закладывает его в прогноз, значит презентация нового iPhone и старт его продаж должны состояться в традиционное время. Учитывая, что текущий квартал заканчивается 30 сентября, значит презентация новинки должна состояться в начале сентября, а старт продаж – через неделю или около того.

Руководитель компании Тим Кук во время конференции с инвесторами заявил, Apple ожидает «очень волнительную осень».

Но ситуация продолжает оставаться неоднозначной. Нельзя исключать, что в сентябре Apple представит слегка обновлённую версию iPhone 7s, а через несколько месяцев будет выпущена абсолютно новая модель с существенными нововведениями. Тим Кук также заявил, что ближе к концу году будут выпущены новые продукты. Вероятно, речь идёт о новых планшетах iPad и обновлённых компьютерах Mac.

Источник: The Verge