ASUS представляет материнские платы серии Z270 для процессоров Intel Core седьмого поколения

Компания ASUS сообщила о выпуске новых материнских плат серии Z270, предназначенных для совместного использования с процессорами Intel Core седьмого поколения. Новая линейка включает в себя платы игровой линейки Republic of Gamers (ROG), ROG Strix, Prime, TUF и Workstation.

Особенностью новинок является технология 5-сторонней оптимизации от ASUS, которая выполняет настройку основных системных параметров в режиме реального времени. За счет использования новой функции распределения стресс-тестирования Stress Test Distribution пользователи могут регулировать нагрузку на процессор и модули памяти для получения оптимального результата разгона. Кроме того, технология управления вентиляторами охлаждения Fan Xpert 4 позволяет следить за температурой графического процессора, чтобы обеспечить более эффективное охлаждение при работе видеокарты в режиме высокой нагрузки.

Технология ASUS Pro Clock использует специальный тактовый генератор базовой частоты (BCLK), предназначенный для процессоров Intel седьмого поколения, который позволяет устанавливать значение BCLK на уровне 425 МГц и выше. Эта технология работает в тандеме с контроллером ASUS TurboV Processing Unit (TPU) с целью улучшения управления параметрами напряжения и базовой частоты при разгоне. Она позволяет разогнать процессор до 5,4 ГГц и выше.

Для тех пользователей, которые предпочитают использовать компоненты с подсветкой, предназначена технология ASUS Aura Sync. Она синхронизирует режим подсветки совместимых устройств, среди которых материнские платы, видеокарты и периферийные устройства, и поддерживает до девяти настраиваемых визуальных эффектов. В новую версию утилиты вошел музыкальный режим, в котором синхронизированые светодиоды пульсируют в ритме воспроизводимой мелодии. Кроме встроенной подсветки, благодаря 4-контактному разъему Aura RGB или кабеля-удлинителю к новым материнским платам можно подключить стандартные светодиодные ленты (12 В) и предоставить компьютеру еще большую индивидуальность и яркость. Система Aura дает возможность выбрать для подсветки любой цвет и даже настроить его для индикации температуры процессора.

В зависимости от конкретной модели материнской платы, пользователям доступна возможность установки до четырёх модулей оперативной памяти стандарта DDR4 суммарным объёмом до 64 ГБ, формировать дисковую подсистему на базе накопителей с интерфейсами M.2 (до 2 устройств) и SATA (до 6 устройств, включая RAID массивы), устанавливать до трёх видеокарт в конфигурациях NVIDIA SLI и AMD CrossFireX. В некоторых моделях имеются встроенные модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Материнские платы ASUS серии Z270 уже доступны в Украине. Ознакомиться с подробными техническими характеристиками всех новинок можно на официальном сайте производителя.