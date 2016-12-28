ASUS создала ноутбук C302CA на базе Chrome OS, который является улучшенной версией Chromebook Flip

В дополнение к доступному Chromebook Flip компания ASUS подготовила к выпуску и более производительное решение на базе Chrome OS. Так, в магазине Newegg появилась новая модель с кодовым названием C302CA, который выглядит как увеличенный в масштабе ноутбук Chromebook Flip.

Новинка оснащена 12,5-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек. Вместо бюджетного процессора Rockchip используется чип Intel Core m3. Устройство содержит 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Модель ASUS C302CA изготавливается в металлическом корпусе и содержит два порта USB-C и слот microSD. Мааса новинки составляет 2,65 фунта (около 1,2 кг), а толщина – 0,54 дюйма (около 13,7 мм).

Новый ноутбук ASUS C302CA с Chrome OS уже доступен для покупки по цене $499, хотя ещё не было его официальной презентации.

Источник: Engadget