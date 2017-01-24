Беспроводные наушники AirPods случайным образом теряют подключение к смартфонам iPhone 6s при телефонных разговорах

Вновь неудачи преследуют новые продукты Apple. После сообщений о проблемах в работе MacBook Pro (сбои в работе графической подсистемы и малое время автономной работы) теперь неприятности начали преследовать владельцев беспроводных наушников AirPods.

Сообщается, что владельцы смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus с подключенными к ним наушниками AirPods испытывают проблемы со стабильностью соединения во время совершения звонков. Иногда наушники теряют связь со смартфоном через беспроводной интерфейс Bluetooth. Без каких-либо причин наушники могут отключаться и снова подключаться. Причём, данный сбой проявляется исключительно во время телефонных разговоров. При воспроизведении музыки или передаче другого звукового контента таких проблем с потерей связи не наблюдается. Также было установлено, что соединение во время разговора теряет лишь один из пары наушников, второй удерживает соединение. Судя по всему, указанная проблема не проявляется при подключении наушников AirPods к смартфонам линейки iPhone 7.

Предполагалось, что сбой проявляется в том случае, когда к смартфону дополнительно подключены умные часы Apple Watch. Однако проблема была выявлена и при подключении устройства Fitbit Blaze. Таким образом, вероятно, причиной потери связи является конфликт нескольких подключенных Bluetooth-устройств.

В настоящее время специалисты Apple занимаются изучением выявленной проблемы. Вероятно, в скором времени будет выпущено соответствующее обновление, устраняющее сбой.

Источник: wccftech