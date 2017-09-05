Беспроводные наушники Beats Studio 3 Wireless получили чип Apple W1, улучшенное шумоподавление и большую автономность

После длительного перерыва компания Beats обновила топовую линейку наушников Studio. Новые наушники Studio 3 Wireless получили чип Apple W1, улучшенную функцию шумоподавления, более длительное время автономной работы и ряд других улучшений.

Представленная модель напоминает версию Solo 3 Wireless, но является более крупным решением с накладным дизайном. Как отмечает производитель, ушные накладки были переработаны и стали более удобными, теперь они обеспечивают повышенный комфорт при длительном ношении. На выбор пользователя предлагаются шесть вариантов цветового исполнения корпуса.

Как отмечалось выше, в беспроводных наушниках Beats Studio 3 Wireless используется чип Apple W1, который упрощает синхронизацию с iPhone, iPad и компьютерами Mac. При подключении к совместимым продуктам новинка обеспечивает до 40 часов автономной работы в обычном режиме и до 22 часов в режиме активного шумоподавления. При полном исчерпании заряда аккумулятора всего за 10 минут зарядки накапливается достаточно энергии, что слушать музыку на протяжении ещё 3 часов. Для подзарядки батареи используется порт microUSB.

По заверениям производителя, активация или отключение функции шумоподавления не искажает качество передачи звука. Причём, работа функции шумоподавления была улучшена по сравнению с предыдущими моделями, теперь она называется Pure ANC (Pure Adaptive Noise Canceling). Наушники постоянно анализируют окружающие шумы и автоматически подстраивают интенсивность устранения шумов для наилучшего результата. Система также компенсирует утечки звука из-за волос, очков и других факторов.

Новые беспроводные наушники Beats Studio 3 Wireless уже поступили в продажу по цене $349,95.

Источник: The Verge