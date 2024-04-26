В Украине запускают бесплатное обучение блокчейн-разработке на Solana

Украинское Solana-комьюнити Kumeka Team с 7 мая запускает бесплатное обучение блокчейн-разработке — Solana BootCamp.
Об этом редакции сообщили организаторы события.
Принять участие в шестинедельном буткемпе смогут все, кто желает ознакомиться с блокчейн-разработкой и научиться создавать приложения на блокчейне Solana.
Главное условие — понимание TypeScript, поскольку это язык для JS/TS SDK. К тому же понимание строго типизированных языков является хорошей базой для изучения Rust.
Знание криптографии или языка Rust не требуется.
Чему участники научатся в течение буткемпа?
После буткемпа участники смогут самостоятельно создавать простые программы на Solana. Организаторы уверяют, что готовят украинский перевод курса Rust + Solana development for Beginners, а также отдельную интенсивную программу буткемпа для разработчиков, которые даже могут быть незнакомы с основами криптографии
Также разработчики смогут присоединиться к украинскому Solana-хакатону от Kumeka Team в рамках Ukrainian Blockchain Week.
Kumekathon стартует с 17 июня и заканчивается 22 июня. На хакатоне ожидают все украинские проекты, имеющие отношение к блокчейну Solana. Это как проекты, которые участвовали в глобальном хакатоне Solana, так и новые участники.
Призы для выпускников буткемпа
Все участники, которые пройдут буткемп до конца, получат NFT-сертификат. А также примут участие в розыгрыше призов от Kumeka Team:
- Ноутбук MacBook Air 13
- Наушники Airpods Pro 2
- Зарядная станция Bluetti EB3
Как присоединиться к Bootcamp?
Для участия в майском Bootcamp от Kumeka Team необходимо зарегистрироваться по ссылкой. Также вопросы можно задавать в Discord комьюнити Kumeka Team.
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