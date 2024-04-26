В Украине запускают бесплатное обучение блокчейн-разработке на Solana

Украинское Solana-комьюнити Kumeka Team с 7 мая запускает бесплатное обучение блокчейн-разработке — Solana BootCamp.

Об этом редакции сообщили организаторы события.

Принять участие в шестинедельном буткемпе смогут все, кто желает ознакомиться с блокчейн-разработкой и научиться создавать приложения на блокчейне Solana.

Главное условие — понимание TypeScript, поскольку это язык для JS/TS SDK. К тому же понимание строго типизированных языков является хорошей базой для изучения Rust.

Знание криптографии или языка Rust не требуется.

Чему участники научатся в течение буткемпа?

После буткемпа участники смогут самостоятельно создавать простые программы на Solana. Организаторы уверяют, что готовят украинский перевод курса Rust + Solana development for Beginners, а также отдельную интенсивную программу буткемпа для разработчиков, которые даже могут быть незнакомы с основами криптографии

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Также разработчики смогут присоединиться к украинскому Solana-хакатону от Kumeka Team в рамках Ukrainian Blockchain Week.

Kumekathon стартует с 17 июня и заканчивается 22 июня. На хакатоне ожидают все украинские проекты, имеющие отношение к блокчейну Solana. Это как проекты, которые участвовали в глобальном хакатоне Solana, так и новые участники.

Призы для выпускников буткемпа

Все участники, которые пройдут буткемп до конца, получат NFT-сертификат. А также примут участие в розыгрыше призов от Kumeka Team:

Ноутбук MacBook Air 13

Наушники Airpods Pro 2

Зарядная станция Bluetti EB3

Как присоединиться к Bootcamp?

Для участия в майском Bootcamp от Kumeka Team необходимо зарегистрироваться по ссылкой. Также вопросы можно задавать в Discord комьюнити Kumeka Team.

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