Некстген-апдейт Fallout 4 «сломал» сейвы и моды в игре — и некорректно работает с дисплеями

Некстген-обновление для Fallout 4 появилось после двухлетнего ожидания с момента его первого объявления и выхода сериала по франшизе, но задало билю игрокам, в частности на ПК. Проблемы с совместимостью модов были ожидаемы от релиза Bethesda, но игроки не получили и особой пользы от особой пользы от патча, который на ПК весит примерно 14,4 ГБ.

Традиционно сломались сохранения игры, которые были сделаны с модами. Также возникли проблемы с использованием модов, не связанных с Creation Club, в том числе Fallout 4 Script Extender, на котором базируются многие другие моды.

Фактически обновление «следующего поколения» не содержит никаких графических улучшений.

Fallout 4 все еще не поддерживает частоту кадров более 60 кадров в секунду.

Настройка графики Weapon Debris до сих пор вызывает сбой игры на видеокартах NVIDIA RTX, проблема существует с момента появления карт RTX.

Поддержка ультрашироких мониторов некорректно растягивает пользовательский интерфейс, что требует неофициального исправления — это практически то же самое решение, которым пользовались геймеры и до обновления. Некоторые распространенные разрешения отсутствуют.

Незначительные исправления ошибок и добавленный контент кажутся неадекватной компенсацией за разрушенную игру с модами. Моддерам пришлось так же постараться, чтобы приспособиться к специальному изданию Skyrim и обновлению следующего поколения The Witcher 3, но эти патчи предлагали гораздо больше. Обновление следующего поколения Fallout 4 кажется более ориентированным на консоли, оно предоставляет лучшую поддержку и больше опций для PS5 и Xbox Series, но пользователи ПК скорее страдают, чем наслаждаются.

Но страдают не только они. Обновление Fallout 4 удалило меню настроек игры на Steam Deck и ухудшило игру на портативной консоли. Игроки, которые загрузили обновление на Steam Deck, обнаружили, что, пытаясь сделать игру «Verified» в Valve, Bethesda удалила программу запуска игры. Это было несколько неприятное всплывающее окно на Steam Deck, но это также был единственный способ изменить визуальные настройки в игре. Теперь при запуске устанавливаются настройки по умолчанию при запуске. Также игра все еще не поддерживает доступные на Steam Deck OLED 90 Гц обновления экрана

Однако появилось одно важное исправление, на которое не сподобились в полной мере даже моддеры. В игре некорректно работала система защиты поселений (привет, Престон Харви) — неверный расчет значений приводил к их уничтожению.

Обновление также включает несколько новых квестов и снаряжения из платного мода из Creation Club от Bethesda, а самым большим изменением является квест на тему Анклава и некоторое связанное оружие и броня. Это напоминает комплекты брони из сериала «Ведьмак», которые были добавлены в обновлении следующего поколения для The Witcher 3.

Вероятно, моддеры исправят все, что сломалось в игре. Но Bethesda, скорее всего, тоже захочет это сделать, и гонка между ними будет продолжаться еще какое-то время.

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Источники: PC Gamer, Kotaku, Insider Gaming