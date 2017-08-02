Bloomberg: Facebook разрабатывает умную колонку стоимостью ниже $100 и устройство для видеообщения с огромным экраном (13-15 дюймов)

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на людей, хорошо знакомых с ситуацией, компания Facebook ведет разработку некого устройства для дома, которое позволит пользователям общаться друг с другом посредством видеосвязи.

Причем это будет далеко не обычное устройство для видеосвязи, а сложная и продуманная разработка, официальный анонс которой может состояться уже на следующей конференции для разработчиков F8 весной 2018 года. Разработкой таинственного устройства занимается экспериментальное аппаратное подразделение Building 8, о создании которого было объявлено весной 2016 года.

Собеседники агентства, видевшие тестовый прототип, описывают разработку как устройство, оснащенное огромным сенсорным экраном диагональю от 13 до 15 дюймов, камерой, несколькими микрофонами и динамиками. По этому описанию разработка Facebook кажется похожей на представленную ранее в этом году акустическую систему Amazon Echo Show с функцией бесплатных звонков, правда, там установлен 7-дюймовый экран. Разработчики склоняются к тому, чтобы выбрать в качестве программной платформы ОС Android. Также Bloomberg упоминает о некой системе искусственного интеллекта, которая должна обеспечить расширенные возможности видеосвязи, включая сканирование помещения и наведение фокуса на человека, находящегося в поле зрения камеры.

На рынке уже сейчас есть несколько домашних камер видеонаблюдения, умеющих распознавать и узнавать хозяев и близких им людей, например, модель Nest Cam IQ. Но Facebook наверняка потребуется приложить огромные усилия, чтобы развеять все опасения, связанные с конфиденциальность. Многие люди твердо убеждены, что Facebook тайком шпионит за своими пользователями, слушая их разговоры посредством микрофона смартфона, одна из многих конспирологических теорий, на которую Facebook даже отреагировала, опубликовав опровержение.

Также Bloomberg пишет, что наряду с устройством для видеоконференций Facebook разрабатывает дешевую умную колонку, которая попадет в ценовой диапазон ниже $100 и нацелена на конкуренцию с Amazon Echo и Google Home. Оба устройства, как сообщается, выйдут на рынок со встроенным голосовым помощником разработки Facebook. Еще в конце прошлого года Марк Цукерберг показал в действии разработанного им помощника с искусственным интеллектом «Джарвис», а весной виртуальный помощник с искусственным интеллектом M появился в Facebook Messenger. То есть, у компании уже имеется богатый опыт в этой области.

Мы уже неоднократно отмечали в прошлом, что интересы Facebook уже давно вышли за пределы основного проекта, так что вполне вероятно, что вскоре Oculus Rift будет не единственным аппаратным продуктом компании для широкой целевой аудитории.

Источник: Bloomberg и The Verge