Blue Origin завершила сборку первого двигателя BE-4, который планируется использовать в ракете New Glenn

После шести лет разработки компания Blue Origin наконец закончила создание нового ракетного двигателя BE-4. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Джефф Безос.

Он опубликовал несколько фотографий двигателя в Twitter, снабдив их короткими пояснениями. Как отметил Джефф Безос, первый двигатель BE-4 уже полностью собран. Ещё два образца находятся на финальном этапе производства. Всего для ракеты New Glenn планируется использовать семь таких двигателей.

1st BE-4 engine fully assembled. 2nd and 3rd following close behind. #GradatimFerociter pic.twitter.com/duE4Tnzvkx — Jeff Bezos (@JeffBezos) 6 марта 2017 г.

New Glenn будет ракетой многоразового использования. После запуска и вывода полезного груза на орбиту первая ступень ракеты сможет возвращаться на Землю. Двигатель BE-4 планируется использовать для первой и второй ступени. Третья ступень будет оснащаться двигателем предыдущей модификации BE-3. Предусматривается возможность запуска различных конфигураций ракеты New Glenn, что позволит выводить на орбиту достаточно тяжелые грузы.

Правда, сама ракета New Glenn пока не готова, до её запусков пройдёт ещё несколько лет. Даже завод, где планируется осуществлять сборку ракеты, ещё находится на этапе постройки. И пока осуществляются подготовительные работы, двигатель BE-4 будет проходить различные тесты и сертификацию на тестовом полигоне Blue Origin. Сам же Безос надеется, что все приготовления удастся завершить в ближайшие годы, и к концу нынешнего десятилетия удастся отправить груз на Луну.

Источник: Engadget