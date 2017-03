Blue Origin завершила сборку первого двигателя BE-4, который планируется использовать в ракете New Glenn

После шести лет разработки компания Blue Origin наконец закончила создание нового ракетного двигателя BE-4. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Джефф Безос.

Он опубликовал несколько фотографий двигателя в Twitter, снабдив их короткими пояснениями. Как отметил Джефф Безос, первый двигатель BE-4 уже полностью собран. Ещё два образца находятся на финальном этапе производства. Всего для ракеты New Glenn планируется использовать семь таких двигателей.

1st BE-4 engine fully assembled. 2nd and 3rd following close behind. #GradatimFerociter pic.twitter.com/duE4Tnzvkx

— Jeff Bezos (@JeffBezos) 6 марта 2017 г.