Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 5A представят 21 августа, опубликовано официальное изображение новинки

На днях в базе данных китайского агентства TENAA появились четыре версии смартфона Xiaomi Redmi Note 5A, что уже само по себе указывало на скорый анонс устройства. И вот сейчас сооснователь и президент Xiaomi Бин Лин объявил дату анонса Redmi Note 5A – 21 августа. Презентация Xiaomi Redmi Note 5A пройдет в формате интернет-трансляции, начало – в 19:30 по местному времени.

Практически все о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5A известно уже сейчас. Сертификационная документация TENAA указывает, что в общей сложности будет четыре разновидности Xiaomi Redmi Note 5A, но по факту можно выделить две основные версии. Обе они оснащены 5,5-дюймовыми дисплеями разрешением 1280х720 пикселей, аккумуляторами емкостью 3000 мА∙ч и выполнены в корпусах толщиной 7,3 мм. К слову, руководитель Xiaomi подтвердил, что корпус у Xiaomi Redmi Note 5A будет пластиковым, а не металлическим, а точнее – он изготовлен из поликарбоната.

Различаться версии смартфона Xiaomi Redmi Note 5A будут однокристальными платформами, объемами памяти и камерами. Младшие получат SoC Snapdragon 425 с четырехъядерным процессором, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти, старшие предложат Snapdragon 430 с восьмиядерным процессором. 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Что касается камер, младшие версии оснащены камерами разрешением 13 и 5 Мп, старшим достанется набор камер разрешением 16 и 13 Мп. Первоначально в сети ходили слухи о еще одной версии Xiaomi Redmi Note 5A с SoC Snapdragon 630 и 5,5-дюймовым экраном Full HD, но они не получили подтверждения и сейчас есть предположение, что эта модель выйдет отдельно как Redmi Note 5.

Данные из базы TENAA указывали на то, что в палитра Xiaomi Redmi Note 5A будет представлена семью цветами: черный, серый, серебристый, белый, синий, розовый, красный и золотистый. Но на официальном изображении Redmi Note 5A, опубликованном в соцсети Weibo, показаны только три варианта. Также там можно увидеть сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Стартовая цена за самую младшую модель Xiaomi Redmi Note 5A должна составить $90.

Источник: gsmarena и gizmochina