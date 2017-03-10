Чертежи смартфона Xiaomi Mi 6 подтверждают наличие сдвоенной основной камеры и позволяют оценить его дизайн

Последние данные указывают на то, что смартфон Xiaomi Mi 6, выход которого ожидается в следующем месяце, станет первым китайским устройством с SoC Snapdragon 835. И вот сейчас в китайской социальной сети Weibo опубликовали чертежи, которые позволяют оценить, как будет выглядеть смартфон.

Если на чертежах действительно показан Xiaomi Mi 6, то можно говорить об условном отсутствии боковых рамок и наличии весьма заметных рамок сверху и снизу. Снизу под экраном можно увидеть кнопку Home и едва ли стоит сомневаться насчет наличия в ней сканера отпечатков пальцев. Снизу отчетливо видны круговые отверстия динамика и разъем USB Type-C. На правой грани расположена кнопка включения\выключения\блокировки и качелька регулировки уровня громкости.

На тыльной стороне устройства помимо логотипа Mi можно увидеть пластиковые полоски-вставки, которые прикрывают радиомодули, а также сдвоенную основную камеру в левом верхнем углу.

Слухи указывают на разработку трех вариантов Xiaomi Mi 6, два из которых основаны на SoC Qualcomm Snapdragon 835. Обе версии Xiaomi Mi 6 с Snapdragon 835 получат сдвоенную основную камеру, но первая отличается загнутым по двум краям дисплеем, а у второй экран будет обычным – плоским. Разрешение в обоих случаях одинаково – Quad HD, а вот объемы памяти разнятся. Младшая модель получит 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, тогда как у старшей эти показатели равны 6 ГБ и 256 ГБ соответственно. Третий вариант Xiaomi Mi 6 основан на MediaTek Helio X30, он получит 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Кроме того, здесь также упоминается сдвоенная основная камера.

Как известно, вся первая партия Snapdragon 835 зарезервирована за смартфонами Samsung Galaxy S8 и S8+, так что раньше новых флагманов южнокорейской компании Xiaomi Mi 6 уж точно не выйдет. Последние данные указывают на 16 апреля в качестве предполагаемой даты анонса. Кроме того, аналитики считают, что Xiaomi Mi 6 будет дороже предшественника.

Источник: gizmochina