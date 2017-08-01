Для замены дополнительного дисплея Meizu Pro 7 Plus предстоит разобрать весь смартфон

В недавно представленном смартфоне Meizu Pro 7 Plus имеется два дисплея. Соответственно, риск повреждения экрана при падении устройства также увеличился, что может вызвать более частое обращение в сервисные центры. Энтузиасты разобрали новинку и выяснили, насколько сложной может быть процедура ремонта дополнительного дисплея.

Судя по всему, лицевая панель достаточно легко открывается. Правда, при её вскрытии нужно внимательно следить за кабелями основного Super AMOLED дисплея и сканера отпечатков пальцев mTouch, чтобы не повредить их. Под лицевой панелью расположена C-образная материнская плата, которая окружает батарею с трёх сторон.

Углубившись дальше во внутренности смартфона Meizu Pro 7 Plus, предстоит отсоединить коннектор дополнительного дисплея, который доступен с лицевой стороны. После этого матринская плата может быть извлечена из корпуса. Но, чтобы добраться до дополнительного экрана, предстоит извлечь ещё несколько компонентов: динамик и батарею. Сам AMOLED дисплей закреплён при помощи большого количества клея. Дополнительный экран имеет незначительный изгиб одной стороны, чтобы соответствовать общему дизайну задней панели.

Таким образом, чтобы заменить дополнительный дисплей, необходимо разобрать практически весь смартфон. И обилие клея ещё больше усложняет ремонт этого компонента.

Источник: gsmarena