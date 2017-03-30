Дмитрий Дубилет и команда iGov предложили создать новую систему электронных деклараций для НАПК всего за 7 млн грн, пообещав в случае необходимости добавить недостающие средства из собственного кармана

Тема электронных деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) для украинских чиновников неоднократно всплывала на нашем ресурсе, но казалось, что преодолев детские болезни осени прошлого года, система наконец заработала в нормальном режиме.

Однако новая волна подачи деклараций, которые должны были до 1 апреля 2017 года заполнить «лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления», привели к очередной поломке системы электронного декларирования. В итоге, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволиться всем членам НАПК, а для тех, кто подает такую декларацию впервые, сроки подачи продлили до 1 мая 2017 года.

На ситуацию достаточно коротко, но весьма конкретно отреагировал Дмитрий Дубилет, предложивший на своей facebook-странице следующий вариант:

«Какой-то сюр с этими е-декларациями. На создание системы, которая не работает, выделили 27 млн гривен. Правительство объявило, что готово потратить на нее до 100 млн грн… Публично заявляю, что команда iGov готова создать систему с бюджетом до 7 млн грн (включая все серверные мощности). Все, что превысит эту сумму — за мой счет. Надеюсь, мои слова не звучат голословно. Все-таки опыт работы с Приват24 и процессингом ПриватБанка (самыми нагруженными системами в Украине) у меня есть.» — пообещал Дмитрий Дубилет.

Напомним, что недавно Илон Маск схожим образом пообещал построить резервное хранилище энергии в Австралии, не взяв за реализацию проекта денег, если не впишется в сроки. Здесь наблюдается аналогичная ситуация, когда человек обещает доплатить из собственного кармана в случае несоблюдения условий предложения.

Мы продолжаем следить за ситуацией и если НАПК согласится на предложение команды iGov, то обязательно известим вас об этом.

Источник: Дмитрий Дубилет