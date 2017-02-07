Электронные билеты в общественном транспорте Украины появятся в мае, при этом штраф за безбилетный проезд вырастет с 20-ти до 30-кратной стоимости поездки

Принятый 17 января 2017 года законопроект №4121, который внедрил правовые механизмы для единого электронного билета для всех видов общественного транспорта в Украине, был подписан Президентом Петром Порошенко 3 февраля и опубликован в официальной парламентской газете «Голос Украины» 7 февраля. Таким образом, закон вступит в силу через 3 месяца после опубликования, то есть 7 мая 2017 года.

За это время Кабинет Министров должен разработать и утвердить порядок взаимодействия органов местного самоуправления и органов социальной защиты населения по обеспечению лиц, которым законом предоставлено право льготного проезда, электронными билетами на безвозмездной основе в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда. Также этих трех месяцев должно хватить на то, чтобы привести все необходимые нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом.

Напомним, что законопроектом №4121 автоматизированная система учета оплаты проезда определена как программно-технический комплекс, предназначенный для осуществления учета предоставленных транспортных услуг с помощью электронного билета. Электронный билет — это проездной документ установленной формы, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение транспортных услуг.

Внедрять электронные билеты, устанавливать порядок их функционирования, определять формат носителей поручено органам местного самоуправления. Помимо прочего, данный документ предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киеве электронный билет появится сначала в скоростных трамваях на Борщаговке и Троещине, затем на фуникулере и электричке и только потом в другом общественном транспорте.

Источник: НВ