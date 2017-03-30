Эрик Шмидт подтвердил, что безрамочный смартфон Essential будет работать под управлением ОС Android

На этой неделе создатель Android Энди Рубин опубликовал первое изображение полностью безрамочного модульного смартфона своей новой компании Essential. На тот момент лишь предполагалось, что устройство будет работать под управлением ОС Android, но сейчас эта догадка обрела официальное подтверждение. Причем предоставил его председатель совета директоров Alphabet Эрик Шмидт, опубликовав сообщение соответствующего содержания на своей страничке в Twitter.

Вся эта ситуация кажется еще более странной если принять во внимание тот факт, что твит о смартфоне, являющемся потенциальным конкурентом устройств Samsung был опубликован в день грандиозного анонса смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+.

Данное известие не стало неожиданностью совсем, ведь Энди Рубина, опять-таки, называют «отцом» Android. Кроме того, других вариантов, как известно, на сегодняшний день попросту нет. Однако с учетом амбиций Essential по созданию высококлассного смартфона для конкуренции с такими компаниями как Apple и Samsung, факт выбора Android указывает на попадание в сегменте со стремительно растущей конкуренцией, к которому также относятся только что представленные Galaxy S8 и собственные смартфоны Google Pixel.

Источник: The Verge