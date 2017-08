Ещё на этапе предзаказа Xbox One X стала самой продаваемой консолью Microsoft, а оригинальная Xbox One исчезла из продажи

Недавно игровая консоль Xbox One X стала доступной для предварительного заказа. И, как свидетельствуют данные первых дней предварительных продаж, новинка является достаточно желанным приобретением для любителей игр.

За первые пять дней доступности Xbox One X для предварительного заказа эта модель стала наиболее быстро продаваемой консолью семейства Xbox за всю историю. В результате, во многих странах она была полностью распродана. В следующем месяце Microsoft намерена запустить новую волну предварительных продаж консоли Xbox One X. Фактические поставки устройства начнутся 7 ноября.

Вместе с тем, Microsoft сняла с продажи новые первоначальные консоли Xbox One в США и Великобритании. Фактически, они значатся в качестве «распроданных» в Microsoft Store и даже не отображаются в поиске систем Xbox. Если очень нужно, всё ещё можно купить отремонтированную версию Xbox One по цене $200. Это, примерно, на $50-$80 дешевле стоимости новой Xbox One S, которая пришла на смену оригинальной Xbox One и доступна в продаже.

Источник: gsmarena, engadget