Финская Fortum может сменить «Киевэнерго» на посту оператора коммунальной энергетики столицы

31 декабря этого года истекает срок действия договора КГГА с ПАО «Киевэнерго», которая сейчас управляет энергокомплексом столицы. Ранее Киев ясно дал понять, что не планирует продлевать контракт с «Киевэнерго» и ищет нового оператора коммунальной энергетики города. С большой вероятностью управление теплосетями Киева доверят финской компании Fortum. По крайней мере, такой вывод можно сделать из недавнего сообщения на сайте КГГА.

Как сообщает пресс-служба КГГА, недавно заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев провел деловую встречу с вице-президентом финской энергетической компании Fortum Хейки Андерсоном. На переговорах обсуждались вопросы возможных перспектив дальнейшего управления энергокомплексом Киева в связи с завершением сделки города с ПАО «Киевэнерго».

«Для нас очень ценный опыт муниципального управления теплоэнергетического комплекса. Сейчас украинская столица находится на стадии стратегических изменений, поскольку завершается сделка, которая действовала более 16 лет. Поэтому очень важно учесть и предупредить все возможные риски переходного этапа. Убежден, что практики наших финских коллег существенно помогут нам в этом», — говорится в заявлении Пантелеева.

Заместитель председателя КГГА также уточнил, что в ходе встречи подняты вопросы возможного сотрудничества между КГГА и компанией Fortum, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Источник: КГГА и ЭП