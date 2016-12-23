ФК «Динамо» (Киев) презентовал запуск киберфутбольного направления

ФК «Динамо» Киев сообщил о создании одноименной киберфутбольной команды и начале выступлений за нее титулованного украинского киберфутболиста — Виталия ‘labotryas’ Мухи.

Виталий – чемпион (2016) и вице-чемпион (2015) Украины, победитель 12 из 15 «живых» (LAN) турниров по FIFA16 в 2016 году, 3-х кратный чемпион кубка Киева, участник чемпионата мира 2016 года в Париже. Сейчас основной дисциплиной Виталия является FIFA17.

В 2017 году поклонников киберфутбола ожидает увлекательная программа выступлений Виталия на ведущих мировых турнирах, товарищеские соревнования с командами европейских футбольных клубов, и целый ряд других интересных событий.

Клуб рассматривает создание команд и в других киберспортивных дисциплинах, среди них Dota 2, LoL, CS:GO и др. При этом киберфутбол всегда будет занимать центральное место и станет основным инструментом реализации задач проекта:

Поддержка талантливых украинских киберспортсменов и команд, создание возможностей для профессионального развития и выступлений на наивысшем международном уровне.

Формирование профессиональной системы турниров и инфраструктуры киберспорта в Украине

Расширение аудитории и привлечение поклонников киберспорта в традиционный футбол и наоборот

Отмечается, что киберспортивный проект «Динамо» стал первым (и пока единственным) подобным проектом среди украинских спортивных клубов.

Источник: ФК «Динамо» Киев