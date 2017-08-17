Ford запатентовал съемный руль и педали газа/тормоза для своих будущих беспилотных автомобилей

Несмотря на то, что до создания полноценного беспилотного автомобиля пятого уровня еще довольно далеко, американский автопроизводитель Ford решил уже сейчас задуматься, что делать с ненужными в таком случае рулем и педалями. Результаты своих размышлений Ford оформил в соответствующий патент, который был получен еще 5 февраля 2016 года, но опубликован только в августе текущего года.

Вариант «просто сделать руль и педали съемными» не очень подходит, потому что как минимум на переходный период одни клиенты потребуют полностью убрать эти органы управления, а другие попросят оставить их в качестве опции. А в этом случае что-то будет необходимо сделать с размещением подушки безопасности и общей компоновкой водительского места, которое традиционно построено «вокруг водителя», начиная с посадки и опоры для рук и заканчивая размещением на руле и рулевой колонке дополнительных переключателей и элементов управления.

Патент Ford предусматривает наличие специальных ниш, креплений и коннекторов для подключения руля и блока педалей. Если владелец выбирает вариант без классических органов управления, то места и кабели подключения скрыты под специальными заглушки, а подушка безопасности интегрируется в торпедо. Если владельцу нужны руль и педали на привычных местах, то блоки подключаются как опция, а подушка безопасности в торпедо автоматически отключается, «уступая место» подушке в руле.

Подразумевается, что руль и педали будут «электронными», то есть не будут иметь физической связи с рулевой колонкой, системой впрыска топлива и тормозными колодками. Необходимое усилие на руле и сопротивления на педалях будут создавать электрические актуаторы и специальное программное обеспечение, эмулирующее привычный для вождения характер поведения органов управления.

Источник: Motor1