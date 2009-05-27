Фотореализм станет доступен через 10-15 лет

Согласно информации сайта GamesIndustry, основатель и Главный исполнительный директор компании Epic Тим Суини (Tim Sweeney) утверждает, что полный фотографический реализм изображения сможет быть реализован в играх не ранее чем через 10-15 лет. По его мнению, игры являются лишь одним из тысячи факторов, которые стимулируют достижение совершенства компьютерной графики.

Суини описывает графический реализм как совокупность полностью реального освещения и диффузорного отражения в реальном времени, прекрасной работы механизма сглаживания графики и качественной статической картинки и динамических сцен, сопоставимых с видео изображением. Все данные факторы в совокупности бросают вызов самому производительному компьютерному оборудованию.

Даже самые новые компьютерные игры по уровню реалистичности поведения человека значительно уступают игре живого актера. Для управления мимикой человека используются десятки мышц (и передать такую анимацию реалистично пока что невозможно), а всего в человеческом теле работает более шестисот мышц. И лишь после того как удастся детально исследовать их работу, появится возможность создать реалистичное изображение движений человека.