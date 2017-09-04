Французы представят концепт беспилотного электромобиля будущего Renault Symbioz на Франкфуртском автошоу

Французы представят концепт беспилотного электромобиля будущего Renault Symbioz на Франкфуртском автошоу

Оказывается, не только немцы умеют снимать тизеры автомобилей будущего, сегодня в сеть просочился короткий ролик с концептом Renault Symbioz, который будет официально представлен на все том же Франкфуртском автошоу.

Как указано в описании к видео, Renault Symbioz — это инновационный концепт, отражающий видение брендом автомобилей 2030 года. По мнению производителя, этот проект учитывает ожидания клиентов, связанные с мобильностью и образом жизни, а также с решением проблем окружающей среды и перенаселенности городов будущего.

Концепт Renault Symbioz также должен помочь бренду исследовать такие сегменты автомобилестроение, как системы беспилотного вождения, платформы для электромобилей, а также решения для подключенных к глобальной сети средств передвижения. Как мы уже упоминали, модель представят 12 сентября в рамках Франкфуртского автошоу.

Источник: Motor1

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