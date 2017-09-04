Французы представят концепт беспилотного электромобиля будущего Renault Symbioz на Франкфуртском автошоу

Оказывается, не только немцы умеют снимать тизеры автомобилей будущего, сегодня в сеть просочился короткий ролик с концептом Renault Symbioz, который будет официально представлен на все том же Франкфуртском автошоу.

Как указано в описании к видео, Renault Symbioz — это инновационный концепт, отражающий видение брендом автомобилей 2030 года. По мнению производителя, этот проект учитывает ожидания клиентов, связанные с мобильностью и образом жизни, а также с решением проблем окружающей среды и перенаселенности городов будущего.

Концепт Renault Symbioz также должен помочь бренду исследовать такие сегменты автомобилестроение, как системы беспилотного вождения, платформы для электромобилей, а также решения для подключенных к глобальной сети средств передвижения. Как мы уже упоминали, модель представят 12 сентября в рамках Франкфуртского автошоу.

Источник: Motor1