Fujifilm анонсировала беззеркальную камеру X-E3 стоимостью $900

Компания Fujifilm подготовила к выпуску новую модель беззеркальной камеры среднего уровня X-E3.

Данная новинка оснащена 24-мегапиксельным сенсором X-Trans III формата APS-C и графическим процессором X-Processor Pro. Также сообщается о наличии улучшенного фазового автофокуса с 325 точками фокусировки. На верхней грани расположены диски для управления выдержкой и компенсации экспозиции, а также горячий башмак для подключения внешней вспышки. На задней панели вместо привычных кнопок в стиле D-pad теперь расположен неподвижный 3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1,04 млн точек, который и служит для управления режимами съёмки. В устройстве интегрированы модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Камера Fujifilm X-E3 способна вести серийную съёмку со скорость 5 кадров в секунду. Также заявлена поддержка записи видео в режимах 4K/30p и FullHD/60p. Продолжительность непрерывной съёмки составляет до 10 минут.

Новая камера Fujifilm X-E3 поступит в продажу в конце этого месяца в чёрном и серебристом вариантах цветового исполнения корпуса. Цена самой камеры составляет $899,95. За комплект, включающий камеру и сменный объектив 18-55mm f/2.8-4 предстоит заплатить $1299,95, а за комплект с объективом 23mm f/2 – $1149,95.

Дополнительно в ноябре будет выпущен макро-объектив XF 80mm f/2.8 с оптической системой стабилизации изображения. Его цена составит $1999,95.