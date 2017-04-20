Fujifilm Instax Square SQ10 — новая гибридная камера для мгновенной печати Instagram-фото с ценником $279

Несмотря на огромную популярность Instagram и других социальных сетей для любителей фото, а также улучшение качества камер в смартфонах, по-прежнему существует заметное количество пользователей, которые хотят снимать на «отдельные» камеры и получать фотографии на бумажных носителях. Именно для таких хипстеров фотолюбителей и предназначена новая цифровая фотокамера Fujifilm Instax Square SQ10 со встроенным модулем для мгновенной печати снимков.

Камера выполнена в характерном для данной линейки устройств ретро-стиле с двумя симметрично расположенными кнопками спуска затвора. Она оснащена 3,7 Мп CMOS-сенсором (1920×1920 пикселей), объективом f/2.4 с автофокусом и вспышкой. Подобной связки, по заверениям производителя, достаточно для получения качественных снимков даже в условиях недостаточного освещения. Заряжать камеру можно с помощью стандартного micro-USB-кабеля.

Для управления съемкой и просмотром отснятых фото на задней части корпуса Fujifilm Instax Square SQ10 предусмотрен 3-дюймовый LCD-экран с разрешением 460 тыс. пикселей. Полученные фотографии можно улучшить с помощью встроенных фильтров (10 фильтров, виньетирование и настройка яркости/контрастности) и сразу распечатать или сохранить во внутреннюю память или на карту microSD. Полный размер отпечатка составляет 86×72 мм, но собственно квадратный кадр занимает участок 62×62 мм.

Ярые поклонники «теплых аналоговых камер» могут посетовать на отход от самой идеи мгновенных и нарочито некачественных снимков, которые можно оценить только после распечатки, все остальные смогут найти гибридную камеру Fujifilm Instax Square SQ10 на прилавках магазинов уже в мае текущего года по цене $279.

Источник: The Verge