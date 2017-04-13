Genesis GV80 – концепт гибридного кроссовера на базе топливных элементов

Компания Genesis, являющаяся подразделением Hyundai и специализирующаяся на выпуске автомобилей класса «люкс», анонсировала концепт кроссовера на базе водородных топливных элементов.

Автомобиль GV80 представляет собой гибридное электрическое решение. В нём одновременно используются и водородные топливные элементы, и заряжаемая аккумуляторная батарея. Таким образом, для небольших поездок может использоваться запас энергии из батареи, а для длительных поездок уже будет расходоваться энергия, получаемая от топливных элементов.

Среди прочих особенностей Genesis GV80 можно выделить широкоформатный изогнутый 22-дюймовый OLED дисплей. Он может выводить информационно-развлекательные сведения для пассажира и традиционную информацию о работе автомобиля для водителя.

Производитель пока что не спешит делиться техническими характеристиками GV80. Пока что автомобиль имеет статус концепта, и нет гарантии, что он сохранит свой облик и заявленные возможности в нынешнем виде (или что он вообще увидит свет).

Источник: The Verge