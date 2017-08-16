Германия также планирует запретить продажи бензиновых и дизельных автомобилей вслед за Францией и Великобританией

Пример Франции и Великобритании, объявивших о намерениях полностью прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году, оказался заразительным. Об аналогичном желании объявила еще одна крупная европейская страна — Германия.

Интересно, что столь похвальное желание выразил не очередной министр экологии, которому забота об окружающей среде положена по штату, а Канцлер Германии Ангела Меркель. В интервью журналу SUPERillu она заявила, что еще не готова назвать «конкретный год введения запрета», однако считает, что Франция и Великобритания двигаются «в правильном направлении».

Отметим, что в автомобильной промышленности Германии занято порядка 800 тысяч сотрудников, а сами автопроизводители имеют весьма серьезное влияние на политическую сферу страны, так что вопрос не так прост, каким кажется на первый взгляд. Вдобавок, последний год немецкий автопром сотрясает «дизельгейт», связанный с обманом контролирующих органов о степени выброса вредных веществ немецкими автомобилями с дизельными двигателями.

Чтобы исправить эту ошибку, немецкие автопроизводители запустили несколько программ для владельцев «вредных» дизельных автомобилей. Некоторым предлагают бесплатный апгрейд системы выхлопа, другим — выкуп и денежную компенсацию, которая позволит заменить дизельный автомобиль на электромобиль.

Напомним, что резкое снижение стоимости электромобилей до уровня классических моделей с бензиновыми/дизельными ожидается уже к 2020-2025 году, по мнению экспертов, этому должно произойти благодаря радикальному снижению стоимости аккумуляторов.

Источник: Electrek