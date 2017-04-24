Глава аэропорта «Киев» (Жуляны) рассказал, что лоукостер Ryanair хочет получить скидку на обслуживание в 60-80% и намекнул на необходимость государственных дотаций

Эпопея с поиском киевского аэропорта базирования для авиакомпании Ryanair продолжается, в необъявленном конкурсе теоретически участвуют уже три аэропорта (Борисполь, Жуляны, Гостомель), однако последние данные наконец приоткрыли завесу тайны над тем, что желают получить обе стороны. В недавнем интервью глава совета директоров аэропорта «Киев» (Жуляны) Денис Костржевский рассказал, что европейский лоукостер хочет получить скидку в 60-80% на аэропортовые сборы, а киевские аэропорты усиленно намекают на необходимость государственных дотаций, которые бы перекрыли снижение стоимости обслуживания ниже порога рентабельности.

При этом, по словам Дениса Костржевского, в Украине аэропортовый сбор является регулируемым тарифом, который аэропорты вынуждены согласовывать с профильными инстанциями. В частности, этот процесс предполагает составление калькуляции услуги, куда входит стоимость топлива, отопление, зарплата персонала, и т.п. Затем к полученной сумме добавляется запланированная рентабельность (порядка 5-7%) и расчеты уходят на проверку и утверждение Госавиаслужбой, Министерством экономики и Министерством транспорта.

В аэропорту «Киев» уверяют, что «ценовые ожидания, которые высказывала авиакомпания, абсолютно не совпадают с возможностями аэропорта» и они просто не способны снизить стоимость обслуживания даже на 50%, не говоря уже о 80%. Даже при теоретическом снижении рентабельности до 0% (что уже экономически невыгодно), общая стоимость остальных составляющих калькуляции будет заметно выше целевой для Ryanair цены обслуживания. При этом Денис признал, что у Ryanair есть европейский опыт получения таких дешевых цен в аэропортах, однако по его словам в Европе есть государственные дотации для аэропортов, которых нет в Украине.

Несмотря на то, что глава аэропорта «Киев» (Жуляны) озвучил информацию, которая касается исключительно его аэропорта, условия Ryanair наверняка аналогичны и для других столичных аэропортов, включая Борисполь и Гостомель. Таким образом выходов из данной ситуации не так уж и много — или профильные министерства Украины действительно введут государственные дотации или другие финансовые льготы для работы с лоукостерами (что более вероятно) или киевские аэропорты примут условия Ryanair и смогут изыскать возможность снизить стоимость обслуживания, сэкономив на каких-то составляющих услуги без утери рентабельности (что менее вероятно).

Отметим, что самым худшим исходом может стать уход Ryanair с рынка Украины (на который он пока еще так и не вышел), что станет серьезным имиджевым ударом по стране и чего всеми силами попытаются избежать как минимум в Министерстве инфраструктуры, чей глава Владимир Омелян приложил немало усилий для прихода данного лоукостера в Украину.

P.S. Представители аэропорта Антонов (Гостомель) отметили, что не получали никаких предложений по обслуживанию ирландского лоукостера Ryanair. Также они напомнили, в данный момент аэропорт в Гостомеле не обслуживает пассажирские рейсы, а потенциальная возможность подобного процесса потребует как минимум модернизации зоны обслуживания, что выльется в дополнительные финансовые затраты.

Источник: Украинские новости