Главные анонсы Electronic Arts на E3 2017: кооперативное приключение A Way Out от создателя Brothers A Tale of Two Sons, новый проект Anthem от BioWare, демонстрация геймплея Star Wars: Battlefront II и Need For Speed: Payback

Вчера поздно вечером компания Electronic Arts провела собственное мероприятие в рамках выставки E3 2017, где сделала ряд важных анонсов. В общем, можно выделить пять главных анонсов EA с E3 2017.

Первый – новая игра A Way Out. Это кооперативное сюжетное приключение от студии Hazelight Studios, создателя Brothers A Tale of Two Sons. Проектом занимается глава разработчиков Brother: A Tale of Two Sons Джозеф Фарез.

По сюжету игры, двое американских заключенных Лео и Винсент сбегают из американской тюрьмы, но покой им только снится. Различные неприятности продолжают преследовать бывших заключенных за пределами стен тюрьмы, героям придется совместными усилиями решать различными головоломки и разрешать непростых ситуации, причем в некоторых из них будет несколько возможных вариантов решения. Игра A Way Out предназначена исключительно для совместного прохождения, поддерживает локальный и онлайновый кооператив. В процессе проходит регулярная смена режимов обычного и кооперативного с разделенным на две части экраном, когда каждый герой выполняет свою задачу. A Way Out разрабатывается для РС, PS4 и Xbox One, выход намечен на начало 2018 года.

Второй анонс – совершенно новый проект BioWare. Проект носит название Anthem. Она построена на графическом движке Frostbite и разрабатывается студией BioWare Edmonton, предположительно, для конкуренции с фантастическим онлайновым шутером Destiny игрового гиганта Activision Blizzard. На пресс-конференции показали лишь короткий тизер, в котором можно увидеть боевых роботов и странных созданий. Вторая фаза анонса Anthem состоится в ходе пресс-конференции Microsoft, которая начнется сегодня в полночь.

17 ноября этого года на РС, PS4 и Xbox One выйдет шутер Star Wars: Battlefront II, продолжение оригинальной игры 2015 года, в котором можно будет встретить культовых героев вселенной «Звездных войн» (Бобба Фет, Рей, Дарт Мол). Предлагаем вашему вниманию новый эффектный трейлер с демонстрацией игрового процесса Star Wars: Battlefront II:

Отметим, что незадолго до презентации произошла утечка видео с демонстрацией игрового процесса шутера Star Wars: Battlefront II.

Четвертый анонс касается Madden NFL 18. Впервые в серии симулятора американского футбола Madden появится сюжетная кампания — Longshot.

В центре сюжета – молодой игрок Девин Уэйд. Он покинул Техасский университет в Остине, где считался преуспевающим квотербеком, и забросил игру на несколько лет. Но теперь хочет пробиться в НФЛ и исполнить мечту. Интересно, что отца Девина играет американский актер Махершала Али, который в этом году получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Лунный свет».

Спортивный симулятор выйдет 25 августа на Xbox и PS4. Пользователи, оформившие предзаказ на игру, гарантировано получат полный доступ за три дня до выхода.

Наконец, Electronic Arts показала трейлер с демонстрацией игрового процесса Need For Speed: Payback, новой части знаменитой серии аркадных гонок. В трейлере демонстрируется одна зрелищная погоня с различными спецэффектами, включая динамичную смену ракурсов и замедленную съемку. Он также позволяет наглядно сюжетную составляющую в части командой работы ключевых персонажей игры. В целом же Need for Speed с каждым годом становится все более похожим на Fast and Furious.

Новый Need for Speed Payback выйдет 10 ноября 2017 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и PC в Origin. Кроме захватывающего сюжета и проработанного до мельчайших деталей открытого мира, обещают автомобили пять основных классов и богатые возможности их кастомизации.

Также EA опубликовала трейлер дополнения «Во имя царя» для Battlefield 1.

Оно принесет шесть новых карт, новые виды оружия и персонажей, включая женщин из «знаменитых батальонов смерти». Без изменений и улучшений в механике также не обойдется. Дополнение выйдет в сентябре этого года. А еще в этом году для Battlefield 1 планируется специальный соревновательный режим, нацеленный на киберспорт. Более подробно о нем расскажут на Gamescom.